Microsoft: Copilot-KI erobert Xbox und nimmt euch das Denken ab

Microsoft bringt mit Copilot for Gaming eine KI-gestützte Assistenzfunktion auf die Xbox. Die künstliche Intelligenz soll Spielern helfen, Games effizienter zu meistern, sich besser zu orientieren und gezielte Unterstützung während des Spielens zu erhalten.

Microsoft integriert die eigene KI-Technologie zunehmend in verschiedene Produkte und erweitert nun auch das Xbox-Ökosystem mit einer neuen Funktion: Copilot for Gaming. Die KI soll Spielern nicht nur helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, sondern das Spielerlebnis auch durch personalisierte Empfehlungen und In-Game-Assistenzen optimieren.

Die Einführung der Funktion – zunächst über die mobile Xbox-App – wurde in der neuesten Folge des offiziellen Xbox-Podcasts besprochen. Ein früher Prototyp zeigte, wie Copilot for Gaming direkt im Spielverlauf zum Einsatz kommt. Spieler können Fragen stellen und situationsspezifische Hinweise erhalten, ohne das Spiel zu unterbrechen. Die KI analysiert den Spielkontext und gibt Handlungsempfehlungen basierend auf aktuellen Spielsituationen.

KI-gestützte Unterstützung während des Spielens

Copilot for Gaming bietet verschiedene Hilfestellungen in Echtzeit. So demonstrierte Microsoft die Funktion anhand von „Minecraft“, indem ein Spieler die KI fragte, was er mit gesammeltem Holz machen kann. Copilot erklärte daraufhin den Herstellungsprozess von Holzbrettern und verwies auf das Handwerksmenü.

In einem weiteren Beispiel anhand von „Overwatch“ wurde gezeigt, wie die KI strategische Hinweise gibt. Als der gewählte Charakter Echo bereits von einem anderen Spieler belegt war, schlug Copilot eine alternative Wahl vor und erklärte die taktischen Vorteile.

„Echo ist vergeben, aber Cassidy wäre eine solide Wahl für dieses Team“, antwortete die KI im Beispiel. „Sein Hitscan auf mittlere Distanz und Mercys Schadensboost werden auf Ilios Ruins großartig funktionieren. Außerdem hast du mit ihm auf dieser Karte schon einmal gute Arbeit geleistet.“

Ebenfalls ist die KI in der Lage, einen Spielverlauf zu analysieren und herauszufinden, warum ein Spieler gescheitert ist. „Du bist zu lange im Kampf geblieben, nachdem deine Teamkameraden am Boden lagen“, lautete die Einschätzung der KI. „Direkt in Ramattra einzutauchen war ein Todesurteil. Beim nächsten Mal solltest du dich zurückziehen und dich mit deinem Team neu formieren.“

KI erleichtert den nächsten Spieleinstieg

Die Anwendungsfälle gehen darüber hinaus: Die KI kann zudem Spiele installieren. Ein entsprechendes Beispiel zeigt einen Nutzer, der die KI über die mobile Xbox-App fragt: „Ich möchte wieder in Age of Empires 4 einsteigen, kannst du es installieren?“

Die KI installiert daraufhin das Spiel und bietet an, eine Zusammenfassung dessen zu geben, was beim letzten Mal passiert ist, als der Nutzer das Spiel gespielt hat. Das erleichtert den Wiedereinstieg in bereits begonnene Titel, indem es eine Übersicht über verpasste Ereignisse oder unerledigte Aufgaben gibt.

Kooperation mit Studios und zukünftige Entwicklungen

Microsoft plant, Copilot for Gaming kontinuierlich weiterzuentwickeln und eng mit Spielestudios zusammenzuarbeiten. Ziel ist es, verlässliche Informationen direkt von den Entwicklern zu beziehen, um die Spieler gezielt zu unterstützen. Die Antworten sollen dabei nicht nur aus Online-Quellen stammen, sondern auch offizielle Inhalte der Studios berücksichtigen.

Langfristig könnten weitere Funktionen hinzukommen. So wurde über mögliche Erweiterungen diskutiert, etwa eine tiefere Integration als Walkthrough-Assistent, der Spielern hilft, liegengelassene bzw. versteckte Objekte zu finden oder komplexe Rätsel zu lösen. Auch eine Unterstützung in kompetitiven Spielen, die taktische Empfehlungen gibt oder gegnerische Strategien analysiert, wird in Betracht gezogen. Hier stellt sich allerdings zunehmend die Frage, warum der KI die Steuerung eines Spiels nicht gänzlich überlassen wird.

Copilot for Gaming wird zunächst für Mitglieder des Xbox Insider-Programms als Vorschauversion über die mobile Xbox-App verfügbar gemacht. Microsoft plant eine schrittweise Einführung auf weiteren Plattformen.

In Bezug auf Datenschutz betonte das Unternehmen, dass Nutzer selbst entscheiden können, wie und wann sie mit Copilot interagieren. Während der Testphase können Spieler festlegen, ob die KI auf ihren Gesprächsverlauf zugreifen darf und welche Daten gespeichert werden.

