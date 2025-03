PlayStation Studios: Neues Live-Service-Projekt in Arbeit? Stellenausschreibung liefert Hinweis

Bekanntermaßen arbeitet das frisch gegründete PlayStation-Studio in Los Angeles an einer neuen Triple-A-Marke. Eine aktuelle Stellenausschreibung des Studios könnte uns weitere Hinweise auf die spielerische Ausrichtung liefern.

Wie die nähere Vergangenheit zeigte, fiel die von Sony ausgerufene Live-Service-Offensive bislang eher durchwachsen aus. Während sich ein „Helldivers 2“ beispielsweise zu einem echten Überraschungshit entwickelte, gingen die Entwickler der Firewalk Studios mit „Concord“ gnadenlos baden.

Erschwerend kommt hinzu, dass Sony in der Vergangenheit gleich mehrere Live-Service-Projekte einstellte. Darunter einen Multiplayer-Titel zu „The Last of Us“. Trotz allem scheint Sony an seinen Plänen festzuhalten. So deuteten Anfang März entdeckte Stellenausschreibungen darauf hin, dass das neue PlayStation Studio in Los Angeles an einem Live-Service-Projekt arbeitet.

Gestützt werden die Gerüchte in diesen Tagen von einer weiteren Stellenausschreibung des Studios. Mit dieser begibt sich Sonys neues Studio in LA auf die Suche nach einem Lead Designer im Bereich der Nutzeroberflächen.

Beschreibung verweist auf einen Live-Service-Titel

Der vermeintlich entscheidende Hinweis versteckt sich in den Anforderungen, die das PlayStation Studio in Los Angeles an mögliche Interessenten beziehungsweise Bewerber stellt. Zu diesen gehören „Erfahrungen in der Leitung oder direkten Unterstützung der Leitung eines laufenden Live-Service-Spiels.“

„Möchtest du Spiele entwickeln, die Spieler zu einer starken Community zusammenschweißen?“, heißt es in der Beschreibung der Jobanzeige weiter. „Du begeisterst dich für Spieloberflächen, die das Spielen mit Freunden reibungslos machen?“ Beschäftigst du dich gerne mit Trends in den Bereichen Game UX und Interaktionsdesign?“

Die aktuelle Stellenausschreibung ist nicht der erste Hinweis auf einen Live-Service-Titel, an dem das Studio in LA arbeiten könnte. Anfang des Monats suchten die Verantwortlichen bereits nach einem Game Systems Designer und einem Senior Gameplay Engineer.

Auch hier deuteten die an die Bewerber gestellten Anforderungen auf einen möglichen Live-Service-Titel hin.

Ein Shooter auf Basis der Unreal Engine 5?

Des Weiteren ging aus den Stellenausschreibungen von Anfang März hervor, dass das PlayStation-Studio in LA bei der Entwicklung seines neuen Projekts auf die Unreal Engine 5 zurückgreift.

Die Verweise auf Faktoren wie die Fortbewegung, die Waffen und spezielle Fähigkeiten ließen zudem die Vermutung aufkommen, dass sich hinter dem unangekündigten Projekt ein Shooter oder Action-Titel verstecken könnte.

Sony beziehungsweise die Entwickler des Studios äußerten sich zu den Gerüchten der letzten Wochen nicht. Stattdessen wurde Anfang des Jahres nur bestätigt, dass das Team an einer neuen Marke arbeitet, der das Budget eines Triple-A-Projekts zugrunde liegt.

Konkrete Details zu dem Titel stehen leider noch aus.

