PowerWash Simulator 2: Für PS5 und bislang unveröffentlichte Konsole angekündigt

Das britische Entwicklerstudio FuturLab hat mit „PowerWash Simulator 2“ die nächste Generation der Hochdruckreinigungs-Simulation vorgestellt. Der erste Teil, der 2022 veröffentlicht wurde, erfreute sich weltweit großer Beliebtheit und wurde von über 17 Millionen Spielern gespielt. Nun soll die Fortsetzung mit neuen Inhalten, optimierter Technik und erweiterten Mehrspieler-Funktionen an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen.

Neben einer überarbeiteten Grafik-Engine bietet das Spiel laut Entwickler eine neue Kampagne, die an die Geschichte des ersten Teils anknüpft. Spieler kehren in die Stadt Muckingham zurück und nehmen sich erneut verschmutzter Umgebungen an. Darüber hinaus führt „PowerWash Simulator 2“ eine Homebase ein, die individuell gestaltet und als sozialer Treffpunkt genutzt werden kann.

Überarbeitetes Seifensystem und erweiterter Schauplatz

Mit der Einführung eines erweiterten Koop-Modus setzt FuturLab in „PowerWash Simulator 2“ auf eine verstärkte soziale Komponente. Spieler können entweder online mit bis zu vier Personen gemeinsam reinigen oder sich im neuen lokalen Splitscreen-Modus mit einem zweiten Spieler zusammentun. Erstmals ist es möglich, den Kampagnenfortschritt online zu teilen, sodass alle Mitspieler synchron vorankommen.

Ein weiteres neues Feature ist das überarbeitete Seifensystem, mit dem das Reinigen größerer Flächen erleichtert wird. Die verbesserte Mechanik ermöglicht es, hartnäckigen Schmutz effizienter zu entfernen und sorgt laut Hersteller für eine realistischere Hochdruckreinigungs-Erfahrung.

Zusätzlich wurde die Spielwelt erweitert: Neben bekannten Orten aus dem Vorgänger wird es neue schmutzige Schauplätze wie Sponge Valley, Power Falls und Lubri City geben. Spieler können sich auf abwechslungsreiche Reinigungsaufgaben freuen, darunter Festwagen, Straßenbahnen und sogar ein Teekannenhaus.

Mehr Individualisierung und neue Inhalte

Ein zentrales Element in „PowerWash Simulator 2“ ist die neue Homebase, die als Ausgangspunkt für Missionen dient. Hier können Spieler Möbel und Dekorationen sammeln, um ihre Umgebung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Homebase bietet zudem die Möglichkeit, Freunde einzuladen und den Fortschritt zu präsentieren.

Die Kampagne von „PowerWash Simulator 2“ wiederum umfasst nicht nur neue Reinigungsaufträge, sondern auch eine weiterentwickelte Geschichte, die nahtlos an das verrückte Ende des ersten Teils anschließt. Dabei wird die Handlung erneut in der fiktiven Stadt Muckingham und dem umliegenden Caldera County spielen.

„PowerWash Simulator 2“ wird 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 wurde zwar erwähnt, offizielle Details hierzu stehen jedoch noch aus. Weitere Informationen zum Spiel sollen im April folgen.

