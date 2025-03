PS Plus Premium: Premiere im März – Zwei FromSoftware-Klassiker erscheinen erstmals in Europa

In dieser Woche stellte Sony das März-Line-Up für PlayStation Plus Extra und Premium vor. Mit den Neuzugängen finden in der nächsten Woche zwei Klassiker aus dem Hause FromSoftware zum ersten Mal den Weg nach Europa.

Über den Klassikerkatalog der Premium-Stufe von PlayStation Plus erhalten Abonnenten die Möglichkeit, zahlreiche Klassiker der PlayStation-Geschichte ohne zusätzliche Kosten zu spielen.

In monatlichen Abständen erweitert Sony den Katalog dabei durch weitere Klassiker. In dieser Woche stellten die PlayStation-Macher die Neuzugänge für den März 2025 vor. Zu den Besonderheiten des laufenden Monats gehört die Tatsache, dass das Line-Up für eine Premiere sorgt.

So sind nämlich gleich zwei PlayStation-Klassiker der „Elden Ring“-Macher von FromSoftware enthalten, die bislang nicht in Europa erschienen und somit erstmals offiziell bei uns erhältlich sind.

Erlebt die Ursprünge der Armored Core-Reihe

Die Neuzugänge im März 2025 richten sich an die Fans der „Armored Core“-Reihe und ermöglichen es ihnen, die Ursprünge der Mech-Action-Reihe zu erleben. Den Anfang macht „Armored Core: Project Phantasma“. Der zweite Teil der Serie erschien 1997 in Japan. PlayStation-Spieler in Nordamerika waren 1998 an der Reihe.

In „Project Phantasma“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über Raven, den eine ungewöhnliche Anfrage erreicht. Die kryptische Nachricht fordert den Spieler auf, einen mysteriösen unterirdischen Komplex namens Amber Crown zu infiltrieren, und verspricht eine äußerst lukrative finanzielle Belohnung.

Spielerisch blieb „Project Phantasma“ den Grundlagen des ersten Teils treu und verfrachtete die Spieler in offene Levels, in denen sie mit ihrem Mech gegen zahlreiche Gegner antraten. Mit verdienten Credits konnten die Spieler zusätzliche Ausrüstung erwerben und ihren Mech verstärken.

Der zweite „Armored Core“-Titel, der in diesem Monat erstmals den Weg nach Europa findet, ist das 1999 (Japan) beziehungsweise 2000 (Nordamerika) veröffentlichte „Master of Arena“. Bei „Master of Arena“ haben wir es mit einem direkten Sequel zu „Project Phantasma“ zu tun. Zwei Jahre nach den Geschehnissen des zweiten Teils untersucht der Spieler den mysteriösen Amber Crown-Komplex.

Spielerisch orientierte sich „Master of Arena“ an seinen beiden Vorgängern und bot den Spielern sogar die Möglichkeit, ihre Charaktere aus den vorherigen „Armored Core“-Spielen zu importieren, um ihre individuellen Anpassungen beizubehalten und sich in „Master of Arena“ einen Vorteil zu verschaffen.

Wie geht es mit der Armored Core-Reihe weiter?

Der letzte Ableger der Mech-Action-Reihe in Form von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erschien im Sommer 2023. Der Titel kam sowohl bei den Spielern als auch den Kritikern sehr gut an. In unserem Test konnte „Fires of Rubicon“ ebenfalls überzeugen. Bis zum Sommer 2024 verkaufte sich die Mech-Action mehr als drei Millionen Mal.

Einen Nachfolger kündigte FromSoftware bislang nicht an. Allerdings deuteten Stellenausschreibungen von FromSoftware vor einiger Zeit darauf hin, dass bereits an einem neuen „Armored Core“ gearbeitet werden könnte.

Wann die Spieler mit der offiziellen Enthüllung rechnen können, bleibt jedoch abzuwarten.

