Resident Evil 2: So sorgten die Fans dafür, dass Capcom das erfolgreiche Remake in Angriff nahm

Im Jahr 2019 veröffentlichte Capcom das Remake zum Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 2“, das sich schnell zu einem kommerziellen Erfolg und einem der meistverkauften Titel in Capcoms Geschichte entwickelte.

Im Interview mit IGN blickte Game Director Yasuhiro Ampo noch einmal auf die Entwicklung der „Resident Evil“-Serie zurück und ließ die letzten Jahre Revue passieren. Zu den besprochenen Themen gehörte unter anderem das Remake zu „Resident Evil 2“. Laut Ampo führte der Erfolg von „Resident Evil 7“ aus dem Jahr 2017 dazu, dass das Team intern diskutierte, ob kommende Titel ebenfalls auf die First-Person-Perspektive setzen sollten.

Wie der Game Director ergänzte, war ein großer Teil des Teams trotz des positiven Feedbacks, für das „Resident Evil 7“ sorgte, nicht gewillt, die Third-Person-Perspektive fallenzulassen. Es begann also die Suche nach möglichen Projekten, in denen die Entwickler die Über-die-Schulter-Kamera weiter nutzen konnten.

Beliebte Fanprojekte gaben den Ausschlag

Hier kamen „Resident Evil 2“ beziehungsweise das Remake zu dem Survival-Horror-Klassiker ins Spiel. Über die Jahre hätten die diversen erfolgreichen Fanprojekte nämlich verdeutlicht, dass sich die Community eine moderne Neuinterpretation von „Resident Evil 2“ wünscht. Daher entschieden sich die Verantwortlichen von Capcom dazu, diesem Wunsch nachzukommen.

„Es war so: Okay, die Leute wollen das unbedingt. Also kam der Produzent Yoshiaki Hirabayashi auf den Slogan: Na gut, dann machen wir das eben“, ergänzte Anpo.

Für Capcom sollte sich das Remake zu „Resident Evil 2“ zu einem vollen Erfolg entwickeln. Sowohl bei den Kritikern als auch den Spielern kam die Horror-Neuauflage nämlich sehr gut an. Auf Metacritic wartet nach mehr als 80 Reviews der internationalen Fachpresse eine Durchschnittswertung von 91 Punkten.

Auch die Spieler waren begeistert und sorgten dafür, dass der kommerzielle Erfolg nicht lange auf sich warten ließ. Laut Capcom verkaufte sich das „Resident Evil 2“-Remake bis Ende 2024 knapp 15 Millionen Mal.

Beim Remake zu Resident Evil 4 zögerte das Team zunächst

Zum 2023 veröffentlichten Remake zu „Resident Evil 4“, das von der Presse nicht minder positiv aufgenommen wurde, verlor Ampo ebenfalls ein paar Worte. Laut dem verantwortlichen Game Director ging sein Team zunächst zögerlich an die Idee eines Remakes zu „Resident Evil 4“ heran.

Vor allem die ungeheure Popularität des Originals bereitete den Entwicklern Kopfzerbrechen und schürte die Angst vor einem Fehlschlag.

„Wie Sie erwähnten, erfreute sich Resident Evil 4 noch einiger Beliebtheit. Daher gab es intern viele Diskussionen darüber, ob es vielleicht keine gute Idee sei. Vielleicht brauchen wir kein Remake von Resident Evil 4. Vor allem, weil Resident Evil 4 so beliebt ist. Sollten wir beim Remake etwas falsch machen, könnten die Leute ihren Unmut lautstark kundtun“, sagte Anpo.

Wie wir aufgrund des Erfolges des „Resident Evil 4“-Remakes heute wissen, waren diese Befürchtungen unbegründet.

