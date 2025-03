Silent Hill f: Enthüllung heute Abend um 23 Uhr – Silent Hill Transmission hier im Livestream anschauen

„Silent Hill“-Fans aufgepasst: Heute Abend hält Konami die nächste „Silent Hill Transmission“ ab, um die neuesten Ankündigungen zum „Silent Hill“-Franchise zu präsentieren. Wie im Vorfeld bereits bekannt gegeben wurde, wird „Silent Hill f“ im Fokus stehen und offiziell enthüllt.

Doch möglicherweise hält Konami noch weitere Neuigkeiten für die Spieler bereit. Verfolgen können neugierige Fans die erste „Silent Hill Transmission“ des Jahres am heutigen Donnerstagabend, den 13. März 2025, um 23 Uhr unserer Zeit.

Den Livestream haben wir nachfolgend für euch eingebunden, sodass ihr das Event bequem genießen und euch im Kommentarbereich gerne mit der Community austauschen könnt:

Was ist Silent Hill f?

Angekündigt wurde „Silent Hill f“ erstmals im Oktober 2022 – ebenfalls im Rahmen einer „Silent Hill Transmission“. Allerdings wurde nur ein zweiminütiger Teaser-Trailer gezeigt, der einen kleinen Vorgeschmack lieferte. So soll das Spiel eine komplett neue Geschichte im „Silent Hill“-Universum erzählen, die im Japan der 1960er Jahre angesiedelt sein wird. Zudem versprachen die Macher eine „wunderschöne, aber auch erschreckende Welt“.

Entwickelt wird „Silent Hill f“ vom Studio NeoBards Entertainment, die sich in der Vergangenheit auch für „Resident Evil Re:Verse“ verantwortlich gezeichnet haben. Die Geschichte des Spiels wird vom bekannten japanischen Autor Ryukishi07 verfasst, der für klassische Krimi-Visual-Novels wie „Higurashi When They Cry“ bekannt ist. Charaktere und Kreaturen werden vom Künstler Kera entworfen.

Was könnte Konami noch präsentieren?

Ob Konami neben „Silent Hill f“ noch weitere Ankündigung vornimmt, ist durchaus möglich. Bereits die letzte „Silent Hill Transmission“ hielt gleich mehrere Updates zu laufenden Projekten bereit. So befindet sich mit „Silent Hill: Townfall“ noch ein weiteres Spiel in der Entwicklung, dass aus der Ego-Perspektive erlebt wird und ein Horror-Adventure mit einem starken Fokus auf die Geschichte darstellen soll.

Auch im Subreddit zu „Silent Hill“ rätseln die Fans bereits, was am heutigen Abend noch angekündigt oder gezeigt werden könnte. So hofft ein Teil der Spieler unter anderem auf einen neuen Trailer zum nächsten Film „Return To Silent Hill“, der die Handlung von „Silent Hill 2“ aufgreifen wird und unter der Regie von Christophe Gans entsteht, der bereits den ersten „Silent Hill“-Film von 2006 gedreht hat.

Andere Fans wünschen sich mögliche DLCs für das zuletzt veröffentlichte „Silent Hill 2“-Remake, während einige sogar eine Ankündigung einer Neuauflage des ursprünglichen „Silent Hill“ fordern. Ein Teil der Spielerschaft hält seine Erwartungen jedoch bewusst niedrig und hofft vor allem einen ausführlichen Einblick in „Silent Hill f“.

