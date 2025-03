The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake: Ankündigung in Kürze und Release früher als gedacht?

In dieser Woche erreichten uns neue Gerüchte zum weiterhin nicht offiziell angekündigten Remake zu "The Elder Scrolls 4: Oblivion". So möchte der bekannte Leaker und Insider "Nate the Hate" Neuigkeiten zum Release- und Enthüllungszeitraum der Rollenspiel-Neuauflage in Erfahrung gebracht haben.

Während eine offizielle Ankündigung nach wie vor aussteht, lieferte uns die Gerüchteküche in den letzten Monaten immer wieder neue unbestätigte Berichte zum Remake von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“.

Als sicher gilt mittlerweile, dass sich das Remake bei Virtuos in Entwicklung befindet. Aktuell arbeitet das Studio mit Konami zudem am Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“. Des Weiteren wurde Anfang des Jahres berichtet, dass neben der Grafik des Rollenspiel-Klassikers auch das Gameplay von „Oblivion“ ausführlich überarbeitet wird.

Doch wann dürfen wir endlich mit der offiziellen Enthüllung des Remakes rechnen? Diesbezüglich könnte der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Insider „Nate the Hate“ gute Nachrichten für uns parat haben. Der Insider möchte nämlich Informationen zur Ankündigung und dem Release der Rollenspiel-Neuauflage gesammelt haben.

Erfolgt die Ankündigung in den nächsten Wochen?

Beginnen wir mit der möglicherweise bevorstehenden Ankündigung. Laut „Nate the Hate“ ist die offizielle Enthüllung des „The Elder Scrolls 4: Oblivion“-Remakes für den März oder April 2025 angesetzt. Sollten sich die Angaben des Leakers und Insiders bewahrheiten, dürften wir also in den nächsten Wochen mehr erfahren.

Das nächste Thema, auf das „Nate the Hate“ einging, ist der mögliche Releasezeitraum des Remakes. Ältere Gerüchte besagten, dass Bethesda Softworks einen Release im Juni anpeilen könnte.

Laut „Nate the Hate“ könnte es sogar noch früher so weit sein. Den Informationen des Insiders zufolge macht es aktuell den Anschein, dass das Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ sogar noch etwas früher als im Juni erscheint. Aktuell gehe es „Nate the Hate“ darum, weitere Details in Erfahrung zu bringen.

Für die Glaubwürdigkeit der Aussagen spricht die Tatsache, dass „Nate the Hate“ mit seinen Angaben in der Vergangenheit immer wieder richtig lag.

Diese Verbesserungen soll das Remake bieten

Einem Bericht aus dem Januar zufolge entsteht das Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ auf Basis der Unreal Engine 5. Neben der Grafik überarbeitet Virtuos den unbestätigten Angaben zufolge auch die spielerische Umsetzung, um für eine moderne und zeitgemäße Erfahrung zu sorgen.

Beispielsweise sollen im Bereich des Schleichens, des Blockens, des Bogenschießens, der Trefferreaktion und der Nutzeroberfläche diverse Verbesserungen warten.

Das Schleichsystem soll beispielsweise präzisere visuelle Hinweise spendiert bekommen. Bezüglich des Bogenschießens heißt es, dass dieses sowohl in der First- als auch der Third-Person-Perspektive präziser ausfallen wird. Weitere Verbesserungen betreffen das Schadenssystem und die Trefferreaktionen.

Das Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

