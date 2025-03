The Last of Us Staffel 2: Unglaublicher Zuschauerrekord bereits vor der Premiere gebrochen

The Last of Us Staffel 2:

Noch vor der Premiere der zweiten Staffel von „The Last of Us“ konnte die Serien-Adaption des erfolgreichen Naughty-Dog-Videospiels einen neuen Rekord aufstellen: Der jüngst veröffentlichte Trailer erreichte innerhalb von nur drei Tagen die höchste Zuschauerzahl aller HBO- und Max-Originals-Trailer.

Die erste Staffel von „The Last of Us“ war ein überwältigender Erfolg: Die Serienadaption von Naughty Dogs gefeiertem PlayStation-Hit legte das erfolgreichste HBO-Debüt der letzten zwölf Jahre hin und verzeichnete ein beispielloses Wachstum der Zuschauerzahlen. Bereits die zweite Episode stellte mit dem höchsten Zuwachs bei einer HBO-Dramaserie einen neuen Rekord auf, während das Finale die meisten Zuschauer am selben Tag anzog.

Nun wird im nächsten Monat die mit Spannung erwartete Premiere der zweiten Staffel von „The Last of Us“ erfolgen. Und die Vorfreude bei den Fans scheint enorm zu sein: Noch bevor die neuen Episoden überhaupt über den Bildschirm geflimmert sind, ist es gelungen, einen weiteren, beeindruckenden Rekord aufzustellen.

Trailer zur 2. Staffel von The Last of Us stellt neuen Rekord auf

Die neue Bestleistung betrifft den finalen Trailer zur zweiten Staffel, der zu Beginn dieser Woche veröffentlicht wurde und den bislang umfangreichsten Einblick in die kommenden Folgen gewährt. Neben jede Menge Drama und Infizierten wurde durch das bewegte Bildmaterial unter anderem auch die Rückkehr eines wichtigen Elements aus dem Videospiel bestätigt. Nachdem die erste Staffel noch darauf verzichtet hatte, sind die Fans jetzt umso erfreuter.

Aber zurück zum Rekord: Der neue Trailer zu „The Last of Us“ hat laut TheWrap in nur drei Tagen die höchste Zuschauerzahl aller HBO- und Max-Originals-Trailer erreicht. Plattformübergreifend wurde die Vorschau 158 Millionen Mal aufgerufen – ein Zuwachs von beeindruckenden 160 Prozent im Vergleich zu bisherigen Trailern. Angesichts des hochkarätigen HBO-Portfolios mit Serien wie „Game of Thrones“ ist diese Leistung besonders bemerkenswert.

Neue Episoden starten im April

ANZEIGE

Ob die neuen Episoden von „The Last of Us“ der Vorfreude gerecht werden können, erfahren wir am 13. April 2025. An diesem Tag wird die erste Folge der zweiten Staffel ihre Premiere feiern. Hierzulande kann die Serie wie gewohnt über Sky oder den Streamingdienst WOW empfangen werden. Die kommende Season wird insgesamt sieben Episoden umfassen, doch weitere Staffeln wurden bereits bestätigt.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird die Geschichte rund um Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) fortsetzen und die Handlung aus dem zweiten Videospiel „The Last of Us Part 2“ aufgreifen. Mit dabei sind neben Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) und seiner Frau Maria (Rutina Wesley) auch zahlreiche neue Gesichter: Neben Isabela Merced als Dina oder Jeffrey Wright als Isaac, dürften die Fans vor allem auf Kaitlyn Devers Darstellung von Abby gespannt sein.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren