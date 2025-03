Assassin’s Creed Shadows: Atmosphärischer Soundtrack entführt ins feudale Japan – Erstes Album jetzt erhältlich

Ab sofort ist das erste Album des Original-Soundtracks von „Assassin’s Creed Shadows“ erhältlich und lässt seine Hörer mit atmosphärischen Klängen tief ins feudale Japan und in die Welt der Shinobi und Samurai eintauchen.

In der nächsten Woche wird „Assassin’s Creed Shadows“ endlich erscheinen, nachdem Ubisoft das Action-Adventure in der Vergangenheit bereits mehrfach verschoben hatte. Mit dem Release wird den Fans der Reihe auch einer der größten Wünsche erfüllt: ein Setting im feudalen Japan.

Wer sich schon jetzt in die passende Stimmung bringen lassen möchte, hat ab sofort die Möglichkeit, dem offizielles Soundtrack zum Spiel zu lauschen. So hat Ubisoft jetzt das erste von insgesamt drei Alben veröffentlicht, die die Hörer mit ihrer atmosphärischen Musik tief in die Welt der Shinobi und Samurai eintauchen lassen.

Erstes von drei Alben des Assassin’s-Creed-Shadows-OST jetzt verfügbar

Das erste Album des „Assassin’s Creed Shadows“-Soundtracks wurde vom Musik-Duo „The Flight“ komponiert. Joe Henson und Alexis Smith hatten sich in der Vergangenheit auch schon für die musikalische Untermalung für „Assassin’s Creed Odyssey“ verantwortlich gezeichnet. Jetzt haben sie für Ubisofts Japan-Abenteuer die passende Soundkulisse entworfen und dafür japanische Instrumente mit modernen Musiktechniken vermischt.

In Naoes Thema „Steel and Shadows“ kommen beispielsweise Instrumente wie die Tsuchibue, Koto und Taiko zum Einsatz, die mit der Stimme von Akari Mochizuki gepaart werden, um für eine passende Atmosphäre zu sorgen. Das erste Album umfasst 59 Tracks und kann ab sofort auf bekannten Streaming-Diensten wie Spotify oder Deezer angehört werden.

Nach der Veröffentlichung „Assassin’s Creed Shadows“ werden die zwei restlichen Alben des offiziellen Soundtracks erscheinen. Diese stammen von den Musikern „Teke::Teke“ und „Thunderdrum feat. Tiggs Da Author“.

Traditionelle japanische Musik trifft auf Assassin’s Creeds Sci-Fi-Wurzeln

„The Flight“ sagte zum Soundtrack: „Das feudale Japan ist ein lang ersehntes Setting für Assassin’s-Creed-Fans und erwacht endlich in Shadows zum Leben. (…) Unser Soundtrack folgt den Reisen von Naoe und Yasuke und verbindet die Sci-Fi-Wurzeln der Serie mit Einflüssen traditioneller japanischer Musik. Dabei verwenden wir Instrumente wie Koto, Shamisen, Taikos und Shakuhachi, um einen einzigartigen und zukunftsweisenden Klang zu schaffen.“

„Dieses Projekt war ein großartiges Unterfangen und wir haben unser Herzblut in jeden Schritt gesteckt – von den ersten thematischen Skizzen bis zu den finalen Orchesteraufnahmen. Wir hoffen wirklich, dass die Fans die Musik genauso genießen werden, wie wir es geliebt haben, sie zu erschaffen“, so das Musik-Duo abschließend.

„Assassin’s Creed Shadows“ wird am 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Besitzer der Sony-Konsole können mit dem Preload der digitalen Version ab dem 18. März beginnen. Auf der PS5 Pro wird das Action-Adventure zudem einige technische Vorteile bieten und als einzige Konsole erweitertes Raytracing unterstützen.

