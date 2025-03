Call of Duty 2025: Neue Kost für Zombie-Fans – So sollen die Maps für frischen Wind sorgen

In einem aktuellen Bericht lieferte uns Insider Gaming unbestätigte Details zum Zombie-Modus von "Call of Duty 2025". Laut den Insidern dürfen sich die Spieler auf ein halbes Dutzend neuer Karten freuen, die komplett neu entworfen wurden und für frischen Wind sorgen.

In den Monaten nach dem Launch von „Call of Duty: Black Ops 6“ im Oktober 2024 erreichten uns regelmäßig Gerüchte zum „Call of Duty“-Ableger für das Jahr 2025, der bei Treyarch entstehen soll.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts lieferten uns die Kollegen von Insider Gaming weitere unbestätigte Details zu „Call of Duty 2025“. Diese drehen sich um den Zombie-Modus, der wenig überraschend auch in diesem Jahr mit von der Partie ist. Wie Insider Gaming in Erfahrung gebracht haben möchte, soll das diesjährige „Call of Duty“ im Laufe seines Lebenszyklus insgesamt sechs rundenbasierte Zombie-Karten spendiert bekommen.

Weiter heißt es, dass die Zombie-Maps in „Call of Duty 2025“ abwechslungsreicher ausfallen und mehr Außengebiete bieten werden, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Zombie-Karten werden komplett neu entworfen

Ebenfalls erfreulich: Den Informationen von Insider Gaming zufolge werden die Zombie-Maps des diesjährigen Ablegers von Grund auf neu erschaffen. Remakes oder Neuauflagen bestehender Karten befinden sich unter den sechs angesprochenen Maps also nicht.

Ein weiteres Ziel besteht laut Insider Gaming darin, die Karten so zu gestalten, dass sie in mehreren Modi gespielt werden können. Darunter dem klassischen rundenbasierten Zombie-Gameplay oder Outbreak.

„Es wird davon ausgegangen, dass Treyarch dieses Mal mit ausgefalleneren Schauplätzen experimentierte“, heißt es weiter. „Darunter eine Karte, die in einem New York nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, über das die Nazis eine Atombombe abgeworfen haben. Oder eine andere Karte, die in einem japanischen Tempel am Fuße eines ausbrechenden Vulkans angesiedelt ist.“

Zu den weiteren Konzepten gehören laut Insider Gaming eine Karte, die in Vietnam spielt, eine in Afghanistan angesiedelte Map oder eine Karte, die in einer Raumstation im Dunklen Äther angesiedelt ist. Ob diese Konzepte wirklich den Weg in das finale Spiel finden, bleibe laut jedoch abzuwarten.

Erscheint der Shooter auch für die alten Konsolen?

Activision und Treyarch äußerten sich zu den Gerüchten um „Call of Duty 2025“ bislang nicht. Sollten die Angaben diverser Insider den Tatsachen entsprechen, dann erscheint der diesjährige Ableger genau wie „Black Ops 6“ nicht nur für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Des Weiteren sollen Activision und Treyarch weiterhin die alten Konsolen PS4 und Xbox One versorgen. Ein Gerücht, das in der Community nicht nur auf Gegenliebe stieß.

Stattdessen befürchten die Spieler, dass die mittlerweile betagte Hardware der PS4 und der Xbox One zu Kompromissen führt, die sich negativ auf die Versionen für die aktuellen Systeme auswirken. Ein weiteres Gerücht besagt, dass es sich bei „Call of Duty 2025“ um ein direktes Sequel zu „Black Ops 2“ aus dem Jahr 2012 handelt.

Die Geschichte soll im Jahr 2030 einsetzen und unter anderem für dein Wiedersehen mit David Mason sorgen.

