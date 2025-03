Final Fantasy: Pixel Remaster ein voller Erfolg – Serie erreicht gigantischen Meilenstein

Mit der „Final Fantasy: Pixel Remaster“-Serie verhalf Square Enix den ersten sechs Ablegern der legendären Rollenspielreihe zu einem Comeback.

Während die Geschichten an sich erhalten blieben, bekamen die „Pixel Remaster“ einen komplett neuen Look und diverse spielerische Verbesserungen spendiert. Nach dem Release für den PC und die Mobile-Systeme folgten im Jahr 2023 Umsetzungen auf die PS4 und die Switch. Die Xbox-Konsolen waren 2024 an der Reihe.

Wie Square Enix in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, entwickelte sich die „Pixel Remaster“-Reihe für das Unternehmen zu einem vollen Erfolg. So verkauften sich die unterschiedlichen Pixel-Neuauflagen mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal.

Die Gesamtreihe feiert einen gigantischen Meilenstein

Im September 2023 sprach Square Enix noch von drei Millionen verkauften „Pixel Remaster“-Spielen. Somit verbuchten die „Pixel Remaster“-Spiele in den letzten knapp eineinhalb Jahren zwei Millionen weitere Verkäufe. Nicht die einzige Erfolgsmeldung zu „Final Fantasy“, die Square Enix in dieser Woche veröffentlichte.

Die zweite Mitteilung betrifft die Reihe als solches. Der Ankündigung von Square Enix zufolge bringt es die „Final Fantasy“-Serie seit ihrem Start im Jahr 1987 auf über 200 Millionen verkaufte Spiele.

Das erste „Final Fantasy“ erschien im Jahr 1987 für das Nintendo Entertainment System (NES) und legte den Grundstein für eine der erfolgreichen Videospielserien aller Zeiten. Nach insgesamt sechs Hauptablegern für die Nintendo-Konsolen entschied sich Square Enix bei „Final Fantasy 7“ (1997) zu einem Wechsel auf die PS1.

Auch die diversen Nachfolger erschienen für die PlayStation-Konsolen, ehe Square Enix mit der „Final Fantasy 13“-Trilogie zu einer Multiplattform-Strategie wechselte.

Final Fantasy 7 Remake & Final Fantasy 16 bald für weitere Plattformen?

Beim Remake zu „Final Fantasy 7“ und „Final Fantasy 16“ wiederum entschied sich Square Enix zu zeitexklusiven Veröffentlichungen für die PS5, ehe mit ein wenig Verspätung auch der PC versorgt wurde.

Unbestätigten Berichten zufolge wird die von Square Enix im Jahr 2024 ausgerufene Multiplattform-Offensive dazu führen, dass die Remake-Trilogie und „Final Fantasy 16“ für weitere Plattformen erscheinen.

In diesem Zusammenhang brachten Insider und die Gerüchteküche die Xbox Series X/S ins Gespräch, die bereits in den kommenden Monaten in den Genuss des „Final Fantasy 7“-Remakes und „Final Fantasy 16“ kommen könnte. Auch über mögliche Portierungen auf die Switch 2 wurde zuletzt immer wieder spekuliert.

Gerüchte, zu denen sich Square Enix bislang nicht äußerte.

