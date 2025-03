God of War Ragnarök: Sony kündigt Dark-Odyssey-Collection an

Zum 20. Jubiläum der “God of War"-Reihe veröffentlicht Sony für “God of War Ragnarök" eine kostenlose Erweiterung. Die “Dark-Odyssey-Collection" bringt neue kosmetische Anpassungen für Kratos, Atreus und Freya.

Vor zwei Jahrzehnten erschien mit “God of War” (2005) der erste Titel der erfolgreichen Action-Adventure-Reihe von Santa Monica Studio. Seitdem hat sich die Serie zu einem festen Bestandteil der PlayStation-Marke entwickelt.

Um dieses Jubiläum zu feiern, kündigt Sony ein kostenloses Update für “God of War Ragnarök” an, das neue Anpassungsoptionen für Waffen, Rüstungen und Schilde enthält. Und das war nicht alles.

Neue Inhalte der Dark-Odyssey-Collection

Das Update zur “Dark-Odyssey-Collection” erscheint am 20. März 2025 und steht allen Besitzern von “God of War Ragnarök” auf PS5, PS4 und PC ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Die Kollektion orientiert sich am ursprünglichen Arbeitstitel von “God of War” (2005) und dem gleichnamigen Skin aus “God of War 2”, der damals als Belohnung für den höchsten Schwierigkeitsgrad erhältlich war.

Spieler können die neuen kosmetischen Gegenstände in Truhen für verlorene Gegenstände finden oder sie automatisch in Walhall erhalten.

Enthalten sind:

Sets für Kratos : Die “Dark-Odyssey”-Rüstung umfasst Brustschild, Armschienen und Gürtel. Hinzu kommt das „Dunkle Odyssee“-Aussehen.

: Die “Dark-Odyssey”-Rüstung umfasst Brustschild, Armschienen und Gürtel. Hinzu kommt das „Dunkle Odyssee“-Aussehen. Sets für Begleiter : Atreus erhält das “Dark-Odyssey”-Gewand, während Freya mit einer neuen Hexenkleidung ausgestattet wird.

: Atreus erhält das “Dark-Odyssey”-Gewand, während Freya mit einer neuen Hexenkleidung ausgestattet wird. Waffen-Designs : Die Leviathanaxt, Chaosklingen und der Draupnir-Speer erhalten jeweils ein individuelles Aussehen mit passenden Zusatzteilen (Knauf, Griffe oder Schaft).

: Die Leviathanaxt, Chaosklingen und der Draupnir-Speer erhalten jeweils ein individuelles Aussehen mit passenden Zusatzteilen (Knauf, Griffe oder Schaft). Schilde und Rundschilde : Mehrere Schilde erhalten den „Dunkle Odyssee“-Look, darunter: Wächterschild Furchtloser Schild Steinmauerschild Schmettersternschild Ansturmschild Spartaner-Aspis-Schild Rundschild

: Mehrere Schilde erhalten den „Dunkle Odyssee“-Look, darunter:

Sony weist darauf hin, dass der neue Waffen-Look für die vollständig verbesserte Version jeder Waffe vorgesehen und erst dann verfügbar ist, wenn Spieler von „God of War Ragnarök“ diese Verbesserung erreicht haben.

Zusätzlich führt das Update die neue „Aussehen bearbeiten“-Funktion ein: Spieler können fortan das Erscheinungsbild von Waffenzusätzen und Rundschilden individuell anpassen, unabhängig von ihrer funktionalen Verbesserung.

Jubiläumsinhalte und Sonderangebote

Zum 20. Jubiläum der „God of War“-Reihe bietet Sony zudem ein Fan-Kit mit Social-Media-Assets, Symbolen und Hintergrundbildern an. Diese Inhalte sind seit heute verfügbar (Zip-Datei).

Zusätzlich werden am 20. März 2025 Jubiläumsobjekte im Steam-Punkteshop freigeschaltet. Ebenfalls wartet ab diesem Tag ein kostenloser PlayStation-Network-Avatar auf Fans.

PlayStation-Plus-Mitglieder profitieren schon etwas länger von Vorteilen:

God of War Ragnarök ist seit Januar im Spielekatalog für Premium- und Extra-Abonnenten enthalten .

ist . God of War (2018) ist für Extra- und Premium-Nutzer spielbar.

ist für Extra- und Premium-Nutzer spielbar. God of War 3 Remastered ist Teil des Klassikerkatalogs für Premium-Mitglieder.

Auf PC sind “God of War” (2018) und “God of War Ragnarök” bis zum 20. März 2025 zu reduzierten Preisen bei Steam und im Epic Games Store erhältlich.

Mehr zum Thema:

“God of War Ragnarök” (Test auf PLAY3.DE) wurde am 9. November 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht. Das Action-Adventure von Santa Monica Studio setzt die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus fort, die sich durch die nordische Mythologie kämpfen. Ihr Ziel ist es, das prophezeite Ragnarök abzuwenden oder sich ihrem Schicksal zu stellen.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren