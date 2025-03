Helldivers 2: Neues Spiel angekündigt und ihr braucht keinen PS5-Controller

Das PS5- und PC-Spiel „Helldivers 2“ zählt zu den größten Überraschungserfolgen des vergangenen Jahres. Der Koop-Shooter, der sich als bisher schnellstverkauftes PlayStation-Spiel etablierte, erhält einen weiteren Ableger – diesmal als Brettspiel.

Entwickler Arrowhead Game Studios hat sich hierfür mit dem britischen Studio Steamforged Games zusammengeschlossen, das bereits zahlreiche Videospiele erfolgreich für den Tabletop-Markt adaptiert hat.

Von der digitalen Schlacht in die analoge Welt

Die Brettspiel-Adaption von „Helldivers 2“ soll ein kooperatives, taktisches Actionspiel für ein bis vier Spieler werden. Laut der offiziellen Ankündigung stoßen Fans auf eine herausfordernde Mission, in der sie „mit sich entwickelnden Bedrohungen, unvorhersehbaren Zielen und der allgegenwärtigen Gefahr von Eigenbeschuss konfrontiert“ werden.

Dabei bleibt die grundlegende Mechanik von „Helldivers 2“ erhalten: Koordinierte Trupps kämpfen gemeinsam gegen feindliche Horden, setzen verschiedene Waffen wie Pistolen, Maschinengewehre oder Flammenwerfer ein und nutzen taktische Strategien wie Geschütztürme oder Luftangriffe.

Shams Jorjani, CEO von Arrowhead Studios, verwies in einer Pressemeldung auf die enge Verbindung zwischen dem Originalspiel und der Brettspiel-Version: „Als leidenschaftliche Tabletop-Spieler freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Steamforged, um Helldivers 2 in eine völlig neue Welt zu führen.“

Steamforged Games hat in der Vergangenheit bereits Brettspiele zu bekannten Titeln wie „Dark Souls“, „Resident Evil“ und „Monster Hunter“ veröffentlicht.

Crowdfunding-Kampagne startet im April

Die Finanzierung von „Helldivers 2: The Board Game“ erfolgt über eine Crowdfunding-Kampagne auf Gamefound, einer Plattform, die mit Kickstarter um Marktanteile in der Tabletop-Branche konkurriert. Der Kampagnenstart ist für den 8. April 2025 angesetzt. Erst dann wird bekannt, welche Editionen und Zusatzinhalte verfügbar sein werden und wie hoch der Preis für das Basisspiel ausfällt.

Das Design des Brettspiels liegt in den Händen von Nicholas Yu („Dungeons & Dragons: Onslaught“) und Derek Funkhouser („The Walking Dead: Something to Fear“). Neben den taktischen Mechaniken sollen detailreiche Miniaturen für eine authentische Spielerfahrung sorgen.

Fans können sich schon bald an der Finanzierung beteiligen.

Mit „Helldivers 2“ gelang Arrowhead Studios ein beachtlicher Erfolg. Das Spiel begeisterte zum Launch dermaßen, dass die Serverkapazitäten wochenlang nicht ausreichten, um dem Ansturm gerecht zu werden. Das ist Geschichte und die Entwickler verfolgen nun langfristige Pläne zur Unterstützung des Koop-Shooters, inklusive kontinuierlicher Updates.

Kürzlich enthüllte Arrowhead Anekdoten aus der Vergangenheit: Während der Entwicklung von „Helldivers 2“ gab es zahlreiche Ideen, die letztendlich verworfen wurden. So erwog das Team ursprünglich Planeten mit geringer Schwerkraft, entschied sich jedoch aufgrund technischer Herausforderungen dagegen.

Die Expansion des Franchise setzt sich letztlich fort: Neben dem Brettspiel befindet sich auch eine Filmumsetzung in Planung, zu der bislang nur wenige Informationen vorliegen. Ab dem 8. April 2025 können Fans zumindest die Entwicklung der Brettspiel-Adaption aktiv unterstützen.

