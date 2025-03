PlayStation Store: Highlights bis zu 90 Prozent reduziert – Wochenendsale im PSN gestartet

Auch in dieser Woche läutet Sony das Wochenende mit einem Sale im PlayStation Store ein. Im Rahmen der aktuellen Wochenendangebote sinken ausgewählte Highlights um bis zu 90 Prozent im Preis.

In dieser Woche startete Sony den umfangreichen März-Sale im PlayStation Store, der mehr als 3.000 Angebote umfasst. Bis zum 27. März 2025 um 0:59 Uhr warten auf Spiele, DLCs und Erweiterungen Rabatte in Höhe von bis zu 95 Prozent.

Ergänzend zum großen März-Sale stehen ab sofort die Wochenendangebote bereit. Im aktuellen Fall mehr als 100 an der Zahl, die sich an schnellentschlossene Schnäppchenjäger richten. Bis zum 18. März 2025 um 0:59 Uhr könnt ihr euch bei ausgewählten Highlights Rabatte in Höhe von bis zu 90 Prozent sichern.

Unter den Wochenendangeboten befindet sich beispielsweise die Ultimate Edition zu „Red Dead Redemption 2“, die dank eines Rabattes von 80 Prozent zum Preis von 19,99 Euro auf Käufer wartet. Der normale Preis liegt bei 99,99 Euro.

Loot-Shooter, Open-World-Action und mehr

Solltet ihr den einen oder anderen Ableger der „Borderlands“-Reihe verpasst haben, seid ihr bei den aktuellen Wochenendangeboten genau richtig. Mit der „Next Level Edition“ (7,49 Euro) oder der „Ultimate Edition“ (24,99 Euro) locken beispielsweise zwei Sonder-Editionen von „Borderlands 3“ mit einem Sparpreis.

Auch die „Borderlands Legendary Collection“ sowie die „Borderlands: The Handsome Collection“ wurden im Preis gesenkt und sind bis Anfang nächster Woche für 9,99 Euro erhältlich.

Anhänger von Open-World-Action kommen im laufenden Sale ebenfalls auf ihre Kosten. Offene Welten warten beispielsweise in der „Gotham Knights: Deluxe Edition“ (9,49 Euro) oder den Definitive-Editions zu „Mafia 2“ und „Mafia 3“, die 2K Games für jeweils 7,49 Euro anbietet. Auch das obligatorische Sonderangebot zu „GTA 5“ darf natürlich nicht fehlen.

Während der Preis des Hauptspiels auf 19,79 Euro sinkt, können sich Interessenten „GTA Online“ für 9,99 Euro sichern. Wenn es etwas magischer sein darf, dann ist die „Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition“ einen Blick wert, die im Zuge der Wochenendangebote um 70 Prozent auf 25,49 Euro sinkt.

Die komplette Übersicht über alle Wochenendangebote findet ihr im PlayStation Store.

Aktuelle Wochenendangebote im PS Store (Auszug)

A Plague Tale Bundle : 31,99 Euro (-60%)

: 31,99 Euro (-60%) Assetto Corsa : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Assetto Corsa Competizione – 2024-Paket : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Atomic Heart – Gold Edition : 39,99 Euro (-60%)

: 39,99 Euro (-60%) Back 4 Blood: Deluxe Edition : 9,99 Euro (-90%)

: 9,99 Euro (-90%) Batman: Arkham Knight Premium-Edition : 5,99 Euro (-88%)

: 5,99 Euro (-88%) Battlefield 2042 Elite Edition : 19,99 Euro (-80%)

: 19,99 Euro (-80%) BioShock 2 Remastered : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) BioShock Remastered : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Borderlands 3: Next Level Edition : 7,49 Euro (-90%)

: 7,49 Euro (-90%) Borderlands 3: Ultimate Edition : 24,99 Euro (-75%)

: 24,99 Euro (-75%) Borderlands Legendary Collection : 9,99 Euro (-80%)

: 9,99 Euro (-80%) Borderlands: The Handsome Collection : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle : 8,99 Euro (-80%)

: 8,99 Euro (-80%) Das Bundle Risk of Rain 2 + Survivors of the Void + Seekers of the Storm : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition LV : 26,39 Euro (-67%)

: 26,39 Euro (-67%) EA Star Wars Triple-Bundle : 13,49 Euro (-85%)

: 13,49 Euro (-85%) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Digital Deluxe Edition : 31,99 Euro (-60%)

: 31,99 Euro (-60%) Expeditions: A MudRunner Game – Year 1 Edition : 45,49 Euro (-35%)

: 45,49 Euro (-35%) Ghostrunner 2 Deluxe Edition : 12,49 Euro (-75%)

: 12,49 Euro (-75%) Ghostrunner Game Bundle : 27,49 Euro (-50%)

: 27,49 Euro (-50%) Gotham Knights: Deluxe Edition : 9,49 Euro (-90%)

: 9,49 Euro (-90%) Grand Theft Auto Online : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Grand Theft Auto 5 : 19,79 Euro (-67%)

: 19,79 Euro (-67%) Grand Theft Auto 5: Premium Edition & CashCard „Der Weiße Hai“ im Bundle : 20,24 Euro (-55%)

: 20,24 Euro (-55%) Grand Theft Auto 5: Premium Edition & CashCard „Megalodon“ im Bundle : 35,99 Euro (-60%)

: 35,99 Euro (-60%) Grand Theft Auto V: Premium Edition & CashCard „Walhai“ im Bundle : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition : 25,49 Euro (-70%)

: 25,49 Euro (-70%) Insurgency: Sandstorm – Deluxe Edition : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) Insurgency: Sandstorm – Ultimate Edition) : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) Kingdom Come: Deliverance : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) L.A. Noire: The VR Case Files : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) LEGO 2K Drive Awesome Edition : 20,99 Euro (-70%)

: 20,99 Euro (-70%) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Deluxe-Edition : 13,99 Euro (-80%)

: 13,99 Euro (-80%) Let’s Sing 2025 mit deutschen Hits – Gold Edition : 33,74 Euro (-25%)

: 33,74 Euro (-25%) Lies of P Deluxe Edition : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) Mafia II: Definitive Edition : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Mafia III: Definitive Edition : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition für PS4 : 15,99 Euro (-80%)

: 15,99 Euro (-80%) Marvel’s Midnight Suns Digital+ Edition für PS5 : 15,99 Euro (-80%)

: 15,99 Euro (-80%) Metro Exodus : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Metro Redux : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) NBA 2K25 Tournament Edition : 26,99 Euro (-70%)

: 26,99 Euro (-70%) NBA 2K25 x TopSpin 2K25 Bundle : 34,99 Euro (-65%)

: 34,99 Euro (-65%) Need for Speed Unbound Palace Edition : 13,49 Euro (-85%)

: 13,49 Euro (-85%) New Tales from the Borderlands: Deluxe Edition : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 im Bundle : 44,99 Euro (-55%)

: 44,99 Euro (-55%) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition : 19,99 Euro (-80%)

: 19,99 Euro (-80%) Sid Meier’s Civilization 6 Anthology : 29,99 Euro (-60%)

: 29,99 Euro (-60%) Steelrising : 8,99 Euro (-85%)

: 8,99 Euro (-85%) Suicide Squad: Kill the Justice League – Digitale Deluxe Edition : 10,99 Euro (-90%)

: 10,99 Euro (-90%) Tales from the Borderlands : 14,99 Euro (-25%)

: 14,99 Euro (-25%) The Quarry – Deluxe-Edition : 12,74 Euro (-85%)

: 12,74 Euro (-85%) Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer : 4,99 Euro (-50%)

: 4,99 Euro (-50%) Tiny Tinas Wonderlands: Next-Level-Edition : 14,99 Euro (-80%)

: 14,99 Euro (-80%) TopSpin 2K25 Deluxe Edition : 32,99 Euro (-67%)

: 32,99 Euro (-67%) Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Gold Edition: 64,99 Euro (-35%)

