PS5: Mehr als 100 Euro günstiger – Bundle mit dem Spiel des Jahres 2024 erhältlich

Sony überrascht mit einem kuriosen PS5-Bundle: Seit heute ist ein Paket im Handel erhältlich, das neben der Konsole – wahlweise mit oder ohne Laufwerk – auch das Spiel des Jahres 2024 enthält. Das Unglaubliche: Der Bundle-Preis liegt unter dem regulären Preis der PS5.

Dadurch erhalten Käufer die Konsole zu einem absoluten Tiefpreis, dazu eines der besten PS5-Spiele der letzten Zeit – ohnehin ein absoluter Pflichttitel – und sparen im Vergleich zu den Einzelpreisen bis zu 120 Euro. Das Bundle kann ab sofort im lokalen Einzelhandel erworben oder bei den einschlägigen Online-Händlern bequem bestellt werden.

Astro-Bot-Bundle drückt den PS5-Preis

Zuschauer der Game Awards 2024 wissen, mit dem Spiel des Jahres ist natürlich „Astro Bot“ gemeint. Das Jump & Run räumte im vergangenen Jahr derart viele Auszeichnungen ab, dass es als meistprämierter Titel des Jahres gilt. Wenig überraschend, dass Sony ausgerechnet dieses Spiel jetzt in einem Bundle mit der PS5 anbietet.

Käufer haben die Wahl zwischen der digitalen und der Disk-Edition der PS5. Das digitale Bundle kostet nur 399,99 Euro, während die Variante mit Laufwerk für 499,99 Euro erhältlich ist. Beide Pakete enthalten einen Download-Code für „Astro Bot“. Angesichts der regulären Preise von 449,99 Euro beziehungsweise 549,99 Euro für die PS5 und einer UVP von 69,99 Euro für „Astro Bot“ ergibt sich eine Ersparnis von fast 120 Euro.

Bestellt werden können die neuen PS5-Bundles mit „Astro Bot“ bei folgenden Händlern:

Amazon:

Media Markt:

Eine Hommage an die Geschichte der PlayStation

Wer bislang noch nicht im Besitz einer PS5 ist, aber bereits mit dem Kauf der Konsole liebäugelte, bekommt mit den neuen Bundles ein sehr gutes Argument endlich zuzuschlagen. Abgesehen vom unschlagbaren Preis handelt es sich beim mitgelieferten „Astro Bot“ um eines der besten Spiele der jüngsten Vergangenheit. Der kunterbunte Plattformer konnte Spieler aller Altersklassen sowie die Kritiker überzeugen und entwickelte sich für Sony zu einem echten Kassenschlager.

„Astro Bot“ entführt PS5-Spieler in ein charmantes und humorvolles Weltraumabenteuer. Darin übernehmen sie die Rolle des kleinen Roboters Astro, der sich auf eine Rettungsmission begibt, nachdem ein Angriff auf sein PS5-förmiges Raumschiff seine Freunde verstreut hat. Dabei ist Jump & Run auch eine liebevolle Hommage an die PlayStation-Geschichte, sodass die Spieler zahlreiche Anspielungen entdecken und auf Bots treffen, die an ikonische Figuren aus „God of War“, „The Last of Us“ oder „Uncharted“ erinnern.

