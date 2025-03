PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was war in dieser Woche los und was solltet ihr euch an den freien Tagen anschauen? Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen.

In dieser Woche wollen wir zuerst einen Blick auf die Neuerscheinungen werfen. Ein Highlight dabei dürfte „WWE 2K25“ sein, das bereits seit dem 7. März im Early Access gespielt werden konnte. Am heutigen Freitag feiert der Wrestling-Titel seinen offiziellen Release. Unseren Test zu „WWE 2K25“ könnt ihr hier nachlesen.

Neben Wrestling wird den Spielern auf PlayStation 5 und PlayStation 4 in dieser Woche noch mehr geboten. So etwa das Action-Rollenspiel „Dungeons of Hinterberg“, das in den österreichischen Alpen spielt und seit Juli 2024 bereits auf Xbox Series X|S und dem PC verfügbar ist. Alle Neuerscheinungen dieser Woche haben wir hier für euch zusammengetragen.

Für jeden Geschmack was dabei

Natürlich gibt es in dieser Woche wieder einen Sale im PlayStation Store. Bei dem Wochenend-Sale sind einige ausgewählte Spiele um bis zu 90 Prozent im Preis gesenkt. Das Angebot gilt noch bis zum 18. März um 0.59 Uhr.

Mit dabei sind unter anderem die Ultimate Edition von „Red Dead Redemption 2“ sowie verschiedene Versionen von „Borderlands 3“. Weiter geht es mit der „BioShock“-Reihe, „GTA 5“ oder auch der „Warhammer 40K: Space Marine 2 Gold Edition“.

Haltet eure Geldbörsen fest, denn auf Steam hat ein neuer großer Sale begonnen. Der Spring Sale läuft noch bis zum 20. März um 18 Uhr deutscher Zeit und bringt einige satte Rabatte mit. Dabei wurden sowohl Klassiker als auch relativ neue Spiele im Preis gesenkt. Unter anderem können Nutzer „God of War Ragnarök“, „Final Fantasy 7 Rebirth“ oder auch „Stardew Valley“ günstiger erwerben.

Ubisoft bereitet sich schon auf den Release von „Assassin’s Creed Shadows“ vor. Der neueste Teil der Meuchelmörder-Reihe erscheint zwar erst am 20. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Musikliebhaber können sich aber schon jetzt den Soundtrack zum Spiel geben. Das erste von drei Alben steht nun zum Streamen bei bekannten Anbietern bereit.

Nun seid ihr dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit? Schreibt es uns in den Kommentaren!

