Rainbow Six Siege: Free-to-Play, 6v6-Modus und Grafik-Verbesserungen – Siege-X-Update enthüllt

Am 10. Juni 2025 beginnt für „Rainbow Six Siege“ eine neue Phase: Mit dem Update „Siege X“ verspricht Ubisoft tiefgreifende Veränderungen, die das Spielgeschehen erweitern und anpassen sollen.

Neben neuen Mechaniken und überarbeiteten Karten steht besonders der neue 6v6-Modus „Dual Front“ im Mittelpunkt. Zudem wird das Spiel künftig in einer Free-to-Play-Version verfügbar sein, die grundlegende Modi und eine Auswahl an Operatoren kostenlos zugänglich macht.

6v6-Modus „Dual Front“ erweitert das Gameplay

Mit „Siege X“ wird in „Rainbow Six Siege“ ein 6v6-Modus eingeführt, der eine Mischung aus Angriff und Verteidigung bietet. In „Dual Front“ treten zwei Teams auf der neuen Karte „District“ gegeneinander an, um feindliche Sektoren zu erobern und gleichzeitig die eigenen zu verteidigen. Die Karte ist speziell für diesen Spielmodus entworfen worden und unterteilt sich in symmetrische Bereiche mit strategischen Zielpunkten.

Spieler von „Rainbow Six Siege“ haben die Möglichkeit, aus einer Liste von 35 Operatoren zu wählen, wobei sich Angreifer und Verteidiger frei mischen lassen. Ein weiteres zentrales Feature ist das Respawn-System, das Spielern erlaubt, zu respawnen und einen neuen Operator zu wählen, um sich an veränderte Situationen anzupassen.

Ein spezieller Bereich der Karte, die Neutrale Zone, bietet zeitlich begrenzte Missionen, die das Gleichgewicht des Matches beeinflussen können. Diese Aufgaben ändern sich jede Saison von „Rainbow Six Siege“ und bieten neue Herausforderungen sowie Belohnungen für erfolgreiche Absolvierung. Ubisoft plant regelmäßige Updates für „Dual Front“, bei denen unter anderem die Auswahl an Operatoren modifiziert wird.

Visuelle Verbesserungen und neue Gameplay-Elemente

Mit dem X-Update erhält „Rainbow Six Siege“ eine grafische Überarbeitung. Kartenklassiker wie Clubhouse, Chalet, Border, Bank und Kafe werden visuell modernisiert, mit neuer Beleuchtung, verbesserten Schatten und bis hin zu 4K-Texturen. Pro Saison werden drei weitere Karten überarbeitet, um das Spielerlebnis weiter zu optimieren.

Darüber hinaus führt Ubisoft interaktive Elemente ein, die mehr strategische Möglichkeiten eröffnen. Neue zerstörbare Objekte wie Feuerlöscher und Gasleitungen ermöglichen alternative Spielweisen, um Gegner zu überraschen oder Verteidigungsstrategien zu variieren. Das verbesserte Abseilsystem erlaubt laut Publisher flüssigere Bewegungen in „Rainbow Six Siege“.

Auch das Audio-Design wird überarbeitet, um Spielern präzisere akustische Hinweise zu bieten. Durch optimierte Klangausbreitung und realistischeren Nachhall können Geräusche besser lokalisiert werden, lautet das Versprechen.

Free-to-Play und neue Sicherheitsmaßnahmen

Ubisoft führt mit „Siege X“ das Anti-Cheat-System R6 ShieldGuard ein, das Live-Sicherheitsupdates ohne Notwendigkeit einer geplanten Wartung ermöglicht und die Entwicklung von Cheats erschweren soll. Zudem wird das Reputationssystem von „Rainbow Six Siege“ verbessert, um toxisches Verhalten zu reduzieren.

Ein weiteres zentrales Update betrifft das Monetarisierungsmodell: Ab dem 10. Juni wird „Rainbow Six Siege“ in einer eingeschränkten Free-to-Play-Version angeboten. Neue Spieler erhalten kostenlosen Zugriff auf die Modi „Dual Front“, „Unranked“ und „Quick Play“ sowie die Möglichkeit, durch Fortschritt bis zu 26 Operatoren freizuschalten.

Wer den Ranglistenmodus und den Siege Cup spielen oder Zugriff auf weitere Operatoren erhalten möchte, kann auf eine Premium-Edition upgraden. Bestehende Spieler behalten alle bisher freigeschalteten Inhalte und erhalten exklusive Veteranen-Belohnungen.

Geschlossene Beta und Veröffentlichung

Die inzwischen gestartete Closed-Beta für „Siege X“ läuft bis zum 19. März 2025 auf PS5, Xbox Series X/S und PC über Ubisoft Connect. Der Zugang erfolgt über Twitch-Drops: Spieler müssen ihre Ubisoft-Connect- und Twitch-Konten verknüpfen und 30 Minuten lang einen offiziellen Partner-Stream ansehen, um einen Zugangscode zu erhalten.

„Siege X“ erscheint offiziell am 10. Juni 2025 als kostenloses Update für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Amazon Luna.

