Silent Hill f: Nichts für schwache Nerven – Misshandlung, Folter und ungewöhnliche Einstufung in Japan

Das Horrorspiel „Silent Hill f" erhält als erstes Spiel der Reihe in Japan die höchste Altersfreigabe, die nur den Verkauf an Erwachsene erlaubt. Zudem warnt Entwickler Konami ausdrücklich vor den drastischen Inhalten des Spiels.

Mit „Silent Hill f“ kehrt die bekannte Horrorreihe von Konami mit einem neuen Hauptteil zurück. Das Spiel wurde 2022 angekündigt und ist in den 1960er Jahren in Japan angesiedelt.

Die Handlung folgt der Protagonistin Hinako, einer Teenagerin, die mit sozialen Erwartungen und persönlichen Herausforderungen kämpft. Besonders auffällig sind das einzigartige Setting und die künstlerische Gestaltung, die sich von früheren Teilen der Reihe unterscheiden.

Ungewöhnliche Einstufung: Silent Hill f erhält CERO:Z in Japan

Der offizielle Enthüllungstrailer machte deutlich, dass „Silent Hill f“ in Japan wohl die höchste Altersfreigabe CERO:Z erhält. Diese Einstufung bedeutet, dass das Spiel nur für Spieler ab 18 Jahren erhältlich sein wird – eine Premiere in der Geschichte der „Silent Hill“-Reihe in Japan. Zuvor erhielten Hauptspiele der Serie dort in der Regel eine CERO:C-Bewertung (ab 15 Jahre). Das gilt auch für „Silent Hill 2 Remake“.

Die höhere Altersfreigabe deutet darauf hin, dass „Silent Hill f“ grafisch und thematisch intensivere Inhalte aufweist als die Vorgänger. Wie Automaton Media berichtet, könnte die Einstufung in Japan vor allem auf die Darstellung von Verbrechen zurückzuführen sein.

Internationale Bewertungen fallen dem Trailer zufolge ähnlich aus: In Europa ist vor dem Video das PEGI-18-Logo zu sehen, in den USA „Mature 18+“.

Warnung vor drastischen Themen und grafischer Gewalt

Konami hat auf der offiziellen „Silent Hill“-Webseite eine detaillierte Inhaltswarnung veröffentlicht, die auf die expliziten Themen hinweist.

„Silent Hill f“ enthält demnach Darstellungen von:

Geschlechterdiskriminierung

Kindesmisshandlung

Mobbing

drogeninduzierten Halluzinationen

Folter

grafischer Gewalt

Weiter heißt es: „Das Spiel spielt in Japan in den 1960er Jahren und enthält Darstellungen, die auf den Bräuchen und der Kultur dieser Zeit basieren. Diese Darstellungen spiegeln nicht die Meinungen oder Werte der Entwickler oder anderer beteiligter Personen wider.“

Spielern, die sich während ihrer Session in „Silent Hill f“ unwohl fühlen, rät Konami, das Spiel abzubrechen oder mit einer Person des Vertrauens zu sprechen.

Die „Silent Hill“-Serie ist bekannt für ihre düsteren und psychologisch herausfordernden Erzählungen, doch mit „Silent Hill f“ scheint Konami noch einen Schritt weiterzugehen. Der Trailer zeigt verstörende Bilder von Hinako, die mit Blut überzogen und in einer zerrissenen Schuluniform zu sehen ist.

Thematisiert wird das Video in folgender Meldung:

Entwicklung und Veröffentlichung von Silent Hill f

„Silent Hill f“ wird für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Autor Ryukishi07, bekannt für seine Arbeit an der Visual-Novel-Reihe „When They Cry“, ist für die Geschichte verantwortlich.

Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bisher nicht. Auch über das Gameplay sind nur wenige Details bekannt. Der Trailer zeigt jedoch, dass Hinako möglicherweise Waffen einsetzen kann, um sich gegen Gegner zu verteidigen.

Ihre Erscheinung mit einem Metallrohr in der Hand deutet ebenfalls auf klassische Nahkampfmechaniken hin, wie sie in früheren Teilen der Reihe verwendet wurden.

Mehr zu Silent Hill f:

Mehr ist übrigens geplant: Konami hat längst bestätigt, dass neben „Silent Hill f“ weitere Projekte in Arbeit sind, darunter „Silent Hill: Townfall“.

Weitere Meldungen zu Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren