Silent Hill f: PS5-Pro-Support bestätigt und Screenshots zum Japan-Horrortrip

Bereits 2022 angekündigt, gewährte Konami gestern Abend im Rahmen der „Silent Hill Transmission“ endlich einen umfassenden Einblick in „Silent Hill f“. Das mit Spannung erwartete Horrorspiel markiert den ersten neuen Hauptteil der legendären Reihe seit 15 Jahren.

Nachdem im Rahmen der gestrigen Präsentation bereits ein erster Trailer zu „Silent Hill f“ gezeigt wurde, der Einblicke in das düstere Japan-Setting der 1960er Jahre gewährte, ist mittlerweile auch die Produktseite im PS Store verfügbar. Dadurch stehen nicht nur erste Screenshots bereit – auch ein Detail wurde bestätigt, dass Besitzer einer PS5 Pro erfreuen dürfte.

Silent Hill f wird für die PS5 Pro optimiert

So offenbart der Produkteintrag von „Silent Hill f“ im PS Store das „PS5 Pro Enhanced“-Symbol. Dies bestätigt, dass das Horror-Abenteuer von der zusätzlichen Leistung der PS5 Pro profitieren wird. Besitzer der Konsole dürfen sich dementsprechend auf technische Verbesserungen freuen. Wie genau der PS5-Pro-Support im Detail aussehen wird, dürfte Konami höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Außerdem zeigt der PS Store eine Reihe von Screenshots aus „Silent Hill f“, die einen weiteren Eindruck von der schaurig-schönen Grusel-Atmosphäre liefern. Neben Protagonistin Shimizu Hinako ist auch die japanische Stadt Ebisugaoka zu sehen, in der die Handlung des Spiels angesiedelt sein wird.

Doch „Silent Hill f“ wird nichts für schwache Nerven und so warnt im PS Store ein Hinweis: „Dieses Spiel enthält Darstellungen von Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierten Halluzinationen, Folter und grafischer Gewalt. Wenn du dich beim Spielen zu irgendeinem Zeitpunkt unwohl fühlst, unterbrich das Spiel bitte oder sprich mit jemandem, dem du vertraust.“

„Finde die Schönheit im Schrecken“

Wie bereits erwähnt, führt „Silent Hill f“ die Spiele in das Japan der 1960er Jahre. In der Rolle der Schülerin Shimizu Hinako gilt es sich in der abgelegenen Stadt Ebisugaoka, die von einem unheimlichen Nebel heimgesucht wird, gegen gefährliche Kreaturen zu behaupten und knifflige Rätsel zu lösen. „Silent Hill f“ ist zudem der erste Teil der Reihe, der in Japan angesiedelt ist.

Aus diesem Grund wird sich das Spiel auch „stark auf japanische Themen“ fokussieren und dem Konzept „Finde die Schönheit im Schrecken“ folgen – laut Produzent Motoi Okamoto ein typisches Element des japanischen Horrors. Die Geschichte von „Silent Hill f“ stammt aus der Feder von Ryukishi07, der als Autor der Horrorromanreihe „Higurashi When They Cry“ bekannt ist. Für die musikalische Untermalung kümmert sich „Silent Hill“-Veteran Akira Yamaoka.

Wann „Silent Hill f“ erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Geplant ist die Veröffentlichung für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Für die Entwicklung zeichnet sich das Studio NeoBards Entertainment in Kollaboration mit Konami verantwortlich.

