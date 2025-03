Sony: PlayStation-Spiel in Zusammenarbeit mit Entwicklern von Gears of War Judgment bestätigt

Das polnische Studio People Can Fly arbeitet an einem neuen Spiel für Sony Interactive Entertainment. Unter dem Codenamen “Project Delta" wird ein Prototyp entwickelt, der auf einer Sony-eigenen Marke basiert.

People Can Fly, bekannt für Titel wie „Gears of War: Judgment“ und „Outriders“, hat eine Entwicklungsvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment geschlossen. Das Studio wird im Auftrag des PS5-Herstellers einen Prototyp für ein neues Spiel mit dem Arbeitstitel „Project Delta“ entwickeln. Details zur Marke, auf der das Spiel basiert, sind derzeit nicht bekannt.

Die Kooperation erfolgt auf Basis eines sogenannten „Work-for-Hire“-Modells. Das bedeutet, dass People Can Fly als externer Entwickler tätig ist und von Sony für die Arbeit bezahlt wird. Der Entwicklungsprozess ist in mehrere Meilensteine unterteilt, deren Bedingungen in einem separaten Vertragsteil festgelegt sind. Laut People Can Fly unterscheidet sich die Vereinbarung nicht wesentlich von anderen üblichen Produktionsverträgen in der Branche.

People Can Fly und Sony: Eine strategische Zusammenarbeit

Der Produktionsvertrag wurde zwischen der PCF Group S.A., dem Mutterkonzern von People Can Fly, und Sony Interactive Entertainment LLC mit Sitz in Kalifornien abgeschlossen. Das Studio gibt an, dass sich diese Partnerschaft in die strategische Neuausrichtung des Unternehmens einfügt.

Bereits Anfang 2023 hatte People Can Fly angekündigt, verstärkt Auftragsarbeiten von namhaften Partnern anzunehmen. Diese Entscheidung erfolgte nach wirtschaftlichen Herausforderungen und einer internen Umstrukturierung, die unter anderem zur Einstellung von „Project Victoria“ und zur Reduzierung des „Project Bifrost“-Teams führte.

Ziel des Studios ist es, die Entwicklung von Eigenproduktionen mit finanzieller Stabilität durch externe Projekte zu kombinieren.

People Can Flys Erfahrung mit großen Projekten

People Can Fly wurde 2002 gegründet und hat seither an mehreren erfolgreichen Spielen mitgearbeitet. Neben „Gears of War: Judgment“ entwickelte das Studio „Fortnite: Save the World“ für Epic Games und arbeitete mit Square Enix an „Outriders“.

Derzeit ist das Unternehmen an mehreren Projekten beteiligt, darunter „Project Echo“ mit Krafton sowie „Project Maverick“, das im Auftrag von Microsoft entwickelt wird und zwischenzeitlich als „Gears of War: E-Day“ bestätigt wurde.

Einen Namen machte sich People Can Fly vor allem im Bereich der Shooter-Spiele, was einen guten Hinweis darauf gibt, welches Genre voraussichtlich in Zusammenarbeit mit Sony in Angriff genommen wird. Offiziell gibt es jedoch keine Informationen über das Gameplay oder den Umfang des Projekts.

Unklar ist auch, ob People Can Fly als Hauptentwickler oder als Co-Entwicklungspartner agiert. Die Formulierungen der Ankündigung ähneln denen der Zusammenarbeit mit Microsoft in Bezug auf „Gears of War: E-Day“, bei dem People Can Fly dem Hauptentwickler The Coalition zur Seite steht. Das könnte auf eine vergleichbare Rolle des Studios hindeuten.

