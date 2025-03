Star Wars Knights of the Old Republic: Remake weiterhin in Arbeit? Entwickler geben Status-Update

Star Wars Knights of the Old Republic:

Das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ wurde bereits 2021 angekündigt, doch konkrete Infos lassen bis heute auf sich warten. Befindet sich die Neuauflage des BioWare-Klassikers überhaupt noch in der Entwicklung? Saber Interactive liefert jetzt ein Update.

„Star Wars: Knights of the Old Republic“ wurde ursprünglich 2003 veröffentlicht und zählt bis heute zu den besten Werken von Entwickler BioWare. So konnte das Rollenspiel vor allem aufgrund seiner fesselnden Story und der Charakterentwicklung samt moralischen Entscheidungen begeistern.

Entsprechend groß war die Freude der Fans, als ein Remake im Rahmen eines PlayStation-Showcase-Events im September 2021 angekündigt wurde. Doch statt Informationen zum Spiel gab es in den letzten Monaten und Jahren nur Meldungen über Probleme, Verzögerungen und einen Wechsel des Entwicklerstudios. Immerhin lieferte Saber Interactive jetzt ein kleines Status-Update.

Saber Interactive, die sowohl als Entwickler als auch Publisher fungieren, haben das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ im August 2022 von Aspyr Media übernommen. Nachdem das Unternehmen erst gestern „Warhammer 40.000: Space Marine 3“ angekündigt hatte, wandte sich Sabers CCO Tim Willits in einem Beitrag über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) an die Fans.

„Saber Interactive ist einer der größten unabhängigen Entwickler weltweit“, schrieb Willits. „Wir arbeiten an zahlreichen Spielen in vielen verschiedenen Genres. Alles, worüber wir gesprochen haben, befindet sich noch in der Entwicklung. Wir werden Informationen zu kommenden Spielen veröffentlichen, sobald wir etwas Spannendes zu berichten haben.“

Damit dürfte klar sein: Die Neuauflage von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ befindet sich nach wie vor in der Entwicklung, auch wenn der Titel von Willits nicht namentlich erwähnt wird. Im gesamten Portfolio des Unternehmens dürfte es sich bei dem Sci-Fi-RPG aber um das meist erwartete Spiel handeln.

KotOR-Remake hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich

Das letzte Lebenszeichen vom „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake gab es im vergangenen Jahr. Im September sicherte sich Saber die Unterstützung durch zwei neue Investoren und im März lieferte CEO Matthew Karch ein handfestes Update. „Es ist klar und offensichtlich, dass wir daran arbeiten“, sagte das Saber-Oberhaupt damals. Doch er stellte gleichzeitig auch eine lange Entwicklungszeit in Aussicht.

Im letzten Jahr machten auch Berichte die Runde, dass Sony aufgrund der bislang turbulenten Entwicklungsgeschichte bereits das Vertrauen in das Remake verloren haben soll. Deshalb kursierte zwischenzeitlich auch die Vermutung, die Entwicklung sei bereits eingestellt worden. Doch mittlerweile brauchen sich Fans keine Sorgen mehr zu machen und auch Saber zeigt sich zuversichtlich. Allerdings scheint nach wie vor Geduld gefragt zu sein, bis mit ersten handfesten Details zur Neuauflage zu rechnen ist.

