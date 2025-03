Switch 2: Der größte Konsolenlaunch der Geschichte? Analysten über Preis und Line-Up

Am 2. April 2025 und somit schon in wenigen Wochen findet eine weitere Nintendo Direct statt, in der Nintendo ausführlich über die Switch 2 sprechen möchte. Spekuliert wird, dass das japanische Unternehmen die neue Direct nutzen könnte, um den Termin und den Preis des Switch-Nachfolgers zu enthüllen.

Im Rahmen eines Berichts sprach Bloombergs Takashi Mochizuki mit Analysten über die bevorstehende Markteinführung der Switch 2. Nachdem sich in den letzten Wochen diverse Analysten auf einen Preis von 400 US-Dollar einschossen, schlossen sich weitere Marktforscher diesen Prognosen an. So gehen die von Bloomberg befragten Analysen ebenfalls von einem Preis in Höhe von mindestens 400 US-Dollar aus und weisen darauf hin, dass Steuern und Zölle den Preis in den USA noch weiter steigen lassen könnten.

So oder so soll uns mit der Switch 2 nicht weniger als das bislang teuerste System der Nintendo-Geschichte ins Haus stehen. Angesichts der allgemein steigenden Preise von Unterhaltungselektronik eine wenig überraschende Entwicklung.

Line-Up im ersten Jahr soll überzeugen

Im weiteren Verlauf des Bloomberg-Berichts heißt es, dass der Preis der Switch 2 vor allem in den ersten Monaten nach dem Launch eine untergeordnete Rolle spielen dürfte. Schließlich greifen in diesem Zeitraum vor allem Hardcore-Gamer und Early-Adpoter zu, die für einen Nachfolger zu ihrem favorisierten System auch höhere Preise in Kauf nehmen.

Neben den Early-Adpotern soll im ersten Jahr vor allem ein Line-Up mit hochwertigen Titeln die Verkaufszahlen der Switch 2 beflügeln, wie der in Tokio ansässige Analyst Serkan Toto ergänzte.

„Sie werden in den ersten Monaten Unmengen an Switch 2 verkaufen, fast unabhängig vom Preis“, sagte Toto. „Wir können im ersten Jahr zudem mit einer großartigen Software-Auswahl rechnen. Darunter ein neues Mario Kart und ein 3D-Mario nach acht Jahren sowie Pokémon Legends: Z-A und Metroid Prime 4.“

„Zudem wird es wahrscheinlich von Tag eins an Unterstützung durch Drittanbieter geben. Höchstwahrscheinlich einschließlich Blockbustern wie Call of Duty.“

Wie oft wird sich die Switch 2 verkaufen?

Ein weiteres Thema, auf das die Analysten in dem Bloomberg-Bericht eingingen, sind die möglichen Verkaufszahlen des Switch-Nachfolgers. Laut dem Sanford C. Bernstein-Analysten Robin Zhu sei davon auszugehen, dass Nintendo zum Launch der Switch 2 weltweit sechs bis acht Millionen Einheiten zur Verfügung stellt.

Angesichts der ungeheuren Popularität der originalen Switch erwarten die Analysten, dass die Bestände zum Launch innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind.

„Das deutet darauf hin, dass die neue Konsole die größte Konsoleneinführung aller Zeiten sein würde, wenn die frühen Verkäufe wie geplant verlaufen“, so Bloomberg abschließend.

Nintendo betonte in der Vergangenheit bereits, dass das Unternehmen ausreichend Einheiten der Switch 2 zur Verfügung stellen wird, um Lieferengpässe zum Launch zu vermeiden.

