The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake: Leak liefert Details zu Inhalten, Deluxe Edition & Technik

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake:

Zum Abschluss der Woche erreichten uns weitere unbestätigte Details zum Remake von "The Elder Scrolls 4: Oblivion". Diese drehen sich um die Inhalte der Neuauflage, eine Deluxe Edition sowie einen möglichen Termin für die offizielle Ankündigung.

In dieser Woche sorgte der als verlässliche Quelle geltende Leaker und Insider „Nate the Hate“ für neuen Gesprächsstoff rund um das weiterhin nicht offiziell angekündigte Remake zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“.

Unter anderem berichtete der Insider, dass die Ankündigung beziehungsweise Enthüllung der RPG-Neuauflage im Laufe der nächsten Wochen erfolgen soll. Auf seinem Discord legte „Nate the Hate“ noch einmal nach und lieferte uns weitere unbestätigte Details zum Remake von „Oblivion“.

Mittlerweile ist in diesem Zusammenhang von einer möglichen Ankündigung am 20. April 2025 und einem Release im Juni die Rede. Auch einen Shadow-Drop möchte „Nate the Hate“ nicht mehr ausschließen.

Grafisch über dem Niveau von Starfield anzusiedeln?

Weiter heißt es, dass auf die Spieler ein vollwertiges Remake des Rollenspiel-Klassikers wartet, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Die grafische Qualität ist dem Leak zufolge über der des 2023 veröffentlichten „Starfield“ anzusiedeln und soll sich in etwa auf dem Niveau des Remakes zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ bewegen.

Aufgrund des Wechsels auf die Unreal Engine 5 soll es keine Mod-Unterstützung geben. Weder auf dem PC noch auf den Konsolen.

Bezüglich der Inhalte wird in dem Leak ausgeführt, dass wir uns zum einen auf alle damaligen DLCs einstellen dürfen, die im Remake enthalten sind. Darunter „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“. Des Weiteren sollen die Entwickler seinerzeit gestrichene Inhalte aufgegriffen und umgesetzt haben.

Konkreter wurde der Insider diesbezüglich aber nicht.

Wie steht es um den Preis?

Wie bei der Veröffentlichung eines großen Titels üblich, soll auch zum Release des Remakes von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ eine Deluxe Edition angeboten werden. Laut dem vermeintlichen Leak liegt der Preis bei 79,99 US-Dollar.

Neben dem Spiel an sich sollen ein Artbook, der offizielle Soundtrack und exklusive Extras, bei deren Gestaltung sich die Verantwortlichen von „Skyrim“ und „Morrowind“ inspirieren ließen, enthalten sein.

Vorbesteller-Boni gibt es den Informationen des Insiders zufolge nicht. Wie schon bei den letzten Gerüchten zum Remake von „Oblivion“ müssen wir natürlich auch dieses Mal darauf hinweisen, dass wir es hier mit Informationen zu tun haben, die nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

Sollten sich die Angaben von „Nate the Hate“ bewahrheiten, könnten wir aber bald mehr erfahren.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren