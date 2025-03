The First Berserker Khazan: Downloadgröße der PS5-Version enthüllt – Wann beginnt der Preload?

The First Berserker Khazan:

Soulslike-Fans und Anhänger des „Dungeon & Fighter“-Universums werden in rund zwei Wochen mit „The First Berserker: Khazan“ in ein brandneues Action-Rollenspiel starten können, das neben anspruchsvollen Kämpfen auch mit einer schicken Anime-Optik punkten möchte. Um möglichst viele Spieler abzuholen, hat Entwickler Neople aber auch einen leichteren Schwierigkeitsgrad implementiert.

Passend zum nahenden Release wurde jetzt die Downloadgröße der PS5-Version enthüllt. Außerdem wurde bekannt, ab wann der Preload für „The First Berserker: Khazan“ auf der Sony-Konsole möglich sein wird. Dabei gilt zu beachten: Käufer der Deluxe Edition können dann Early Access früher loslegen und dementsprechend auch eher mit dem Download beginnen.

Wie groß ist der Download und wann startet der Preload?

„The First Berserker: Khazan“ wird auf der PS5 überschaubare 25,82 Gigabyte wiegen. Das hat jetzt der bekannte und zuverlässige X-Account „PlayStation Game Size“ verraten, der sich für seine Angaben wie gewohnt auf Daten aus dem PlayStation Network beruft. Der Preload wird für Vorbesteller der Standardfassung ab dem 25. März möglich sein, während Käufer der Deluxe-Edition den Download aufgrund des Frühzugriffs bereits am 22. März starten können.

Schließlich gewährt die 69,99 Euro teure Sonderausgabe von „The First Berserker: Khazan“ 72 Stunden früher Zugriff auf das Spiel. Im Vergleich zur herkömmlichen Version sind außerdem ein Waffen- und ein Rüstungsset sowie ein digitalen Artbook als Bonus enthalten. Vorbesteller erhalten zudem, unabhängig von der gewählten Edition, ebenfalls ein zusätzliches Rüstungsset als Pre-Order-Bonus.

Demo bereits im PS Store verfügbar

Erscheinen wird „The First Berserker: Khazan“ 27. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Besitzer der Deluxe-Edition können ab dem 24. März in das Abenteuer starten. Wer vor dem Kauf noch unschlüssig ist, hat zudem die Möglichkeit, das Spiel schon jetzt anhand einer Demo-Version auszuprobieren, die im PS Store zur Verfügung steht. Obendrein lassen sich in unserem Angespielt-Bericht zu „The First Berserker: Khazan“ einige Eindrücke nachlesen.

„The First Berserker: Khazan“ lässt Spieler in die Rolle des titelgebenden Khazan schlüpfen, der fälschlicherweise des Verrats beschuldigt und ins Exil verbannt wird. Dem Tod entkommen, geht es für den einst gefeierten General auf einen blutigen Rachefeldzug. Trotz der geringen Downloadgröße versprechen die Entwickler ein umfangreiches Abenteuer, das unter anderem durch bekannte Titel wie „Nioh“, „Ghost of Tsushima“, „Diablo“, „Dark Souls“ und „Sekiro“ inspiriert wurde.

