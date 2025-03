The Last of Us: DualSense im Design des Spiels jetzt vorbestellen

The Last of Us:

Im April erscheint ein DualSense im Design der Kultreihe "The Last of Us". Wer sich sein Exemplar der limitierten Auflage sichern möchte, kann den Controller ab sofort vorbestellen. Wir verraten euch, wo ihr den DualSense im exklusiven Design erwerben könnt.

In den nächsten Wochen dürfen sich die Fans von „The Last of Us“ auf gleich mehrere große Veröffentlichungen einstellen. Darunter der PC-Version von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ am 3. April und dem Start der zweiten Staffel der TV-Serie zu „The Last of Us“ am 13. April 2025.

Um die Vorfreude der Fans zu befeuern, nahm Sony in diesem Monat eine weitere Ankündigung vor und stellte einen DualSense im Design von „The Last of Us“ vor. Das exklusive Modell erscheint am 10. April 2025 und kostet 84,99 Euro. Wie bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigt, bietet Sony den DualSense im „The Last of Us“-Design in einer limitierten Auflage an.

Wer sich sein Exemplar sichern möchte, kann den Controller ab heute vorbestellen. Wahlweise im PlayStation Direct Store oder bei gängigen Händlern wie Amazon, bei dem der Controller mittlerweile bestellbar ist.

Update: Bei Amazon scheint die Verfügbarkeit ziemlich wackelig zu sein. Mal lässt er sich bestellen, mal ist er ausverkauft. Da der offizielle Start erst um 10 Uhr erfolgen soll, dürften sich in Kürze weitere Möglichkeiten ergeben.

Ein Controller für die Fans der Reihe

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung des Controllers sprachen Neil Druckmann, Head of Studio und Head of Creative bei Naughty Dog, und die Grafikdesignerin Megan Mehran über die Arbeiten am dem exklusiven Design.

Laut Druckmann und Mehran ging es den Designern um eine Aufmachung, die sich explizit an die Fans von „The Last of Us“ richtet. Die beiden „The Last of Us“-Abenteuer werden beispielsweise durch Trophäen symbolisiert, die schwarz glänzend auf den ganzen Controller gedruckt sind.

Weitere optische Elemente, die direkt ins Auge stechen, sind die Glühwürmchen, die Motte und der Wolf. Das Glühwürmchen basiert auf dem ikonischen Graffiti aus dem ersten Teil.

Die Motte und der Wolf wiederum sollen die miteinander verflochtenen Leben und die Dualität zwischen Ellie und Abby aus dem zweiten Teil repräsentieren.

Wie geht es mit The Last of Us weiter?

In der Vergangenheit setzte sich die Community immer wieder für ein mögliches „The Last of Us: Part 3“ ein. Hoffnungen, denen Neil Druckmann in einem kürzlich geführten Interview einen möglichen Dämpfer versetzte. Wie Druckmann anmerkte, könnte es sich bei „The Last of Us: Part 2“ nämlich um den Abschluss der Reihe handeln.

Auf die Frage nach einem dritten Teil angesprochen, entgegnete Druckmann: „Auf diese Frage habe ich gewartet. Ich würde nur sagen: Wettet nicht darauf, dass es noch mehr von Last of Us gibt. Das könnte es gewesen sein.“

Somit bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form es für The Last of Us weitergeht.

