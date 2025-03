90 Prozent Rabatt: Sichert euch gefeiertes Jump & Run-Adventure für kleines Geld

Im Rahmen des aktuellen Sales im PlayStation Store locken erneut zahlreiche Hochkaräter zu reduzierten Preisen. Darunter auch kleinere kreative Projekte.

Wie wäre es beispielsweise mit dem Jump & Run-Adventure „Forgotton Anne“ aus dem Jahr 2018, das bei den Spielern seinerzeit sehr gut ankam? Während die Nutzerrezensionen auf Steam „Sehr positiv“ ausfielen, bringt es das charmante Abenteuer aus dem Hause ThroughLine Games im PlayStation Store auf einen Userscore von stattlichen 4,54 Sternen.

Dank des aktuellen Sales sinkt „Forgotton Anne“ im PlayStation Store um 90 Prozent im Preis und kann bis zum 27. März 2025 um 0:59 Uhr zum bisherigen Bestpreis von gerade einmal 1,89 Euro heruntergeladen werden.

Betretet eine animierte Welt der Wunder

In „Forgotton Anne“ führt der Weg der Spieler in ein geheimnisvolles Paralleluniversum, in dem alle verlorenen Gegenstände landen. Seien es alte Spielzeuge, Briefe oder Socken. Das sogenannte Land der Vergessenen ist eine magische Welt, in der sich lebendige Gegenstände danach sehnen, dass sich jemand an sie erinnert. In dieser mysteriösen Welt schlüpfen in die Rolle der namensgebenden Protagonistin Anne.

Anne wird von den Entwicklern als eine Hüterin im Land der Vergessenen beschrieben, die vor der Aufgabe steht, eine Rebellion niederzuschlagen, die verhindern könnte, dass sie und ihr Meister Bonku in die Welt der Menschen zurückkehren.

Weiter heißt es in der offiziellen Beschreibung, dass ihr in eine Welt der Wunder voller vergessener Alltagsgegenstände abtaucht und der Wahrheit hinter dem entsetzlichen Konflikt zwischen dem leidenschaftlichen Herrscher und der skrupellosen Rebellion auf den Grund geht.

Spielerisch versteht sich „Forgotton Anne“ als ein Adventure-Plattformer im 2D-Sidescrolling-Format, in dem ihr die Welt des Spiels erkundet, Hinweise sammelt und allerlei Rätsel löst.

Dabei greift ihr auf eine spezielle Energie namens Anima zurück, die es euch ermöglicht, Objekte zu kontrollieren.

Die Features von Forgotton Anne in der Übersicht:

Nutze Anima, die Energie, die dem Land Leben einhaucht, um Rätsel zu lösen und die Kontrolle über das Schicksal der Vergessen zu ergreifen.

Wähle weise. Deine Worte & Taten lenken die Geschichte mit einem verzweigten Dialogsystem, das die Macht in deine Hände legt.

Renne, springe & fliege, während du Anne nach Hause führst und unterwegs Fähigkeiten freischaltest.

Genieße die von Hand animierte Grafik, die die gleichen Techniken einsetzt wie deine Lieblingsanimationsfilme.

Tauche ein in den erhebenden Soundtrack, der von der Kopenhagener Philharmonie dargeboten wird.

„Forgotton Anne“ erschien im Mai 2018 für die PS4. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität könnt ihr den Titel aber natürlich auch auf der PS5 spielen.

Weitere Meldungen zu Forgotten Anne, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren