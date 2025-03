Forza Horizon 5: Entwarnung für Platin-Jäger – Nicht alle 165 Trophäen nötig, doch eine hat es in sich

Ende April wird mit „Forza Horizon 5“ das nächste große Xbox-Spiel für die PS5 erscheinen. Das Open-World-Rennspiel von Entwickler Playground Games wurde ursprünglich schon im November 2021 veröffentlicht und daher werden für die PS5-Version auch gleich zwei Erweiterungen erhältlich sein, während das neue „Horizon Realms“-Update noch weitere Inhalte mit sich bringen wird.

Dementsprechend lang fällt auch die Liste der Trophäen aus, die sich in der PS5-Version von „Forza Horizon 5“ freischalten lassen und die jetzt von TrueTrophies enthüllt werden. Demnach haben Trophäen-Sammler einiges vor sich: Insgesamt 165 Trophäen sind enthalten, doch Platin-Jäger können aufatmen. Für die begehrte Trophäe sind nicht alle Erfolge notwendig.

Nur 53 von 165 Trophäen für Platin benötigt

Um die Platin-Trophäe von „Forza Horizon 5“ freizuschalten, müssen lediglich 53 der insgesamt 165 Erfolge erzielt werden. Die restlichen 111 Trophäen beschränken sich auf die beiden Erweiterungen „Hot Wheels“ und „Rallye-Abenteue“, während das neue „Horizon Realms“-Update noch einmal 17 Trophäen hinzufügen wird. Dennoch dürfte es einiges an Zeit und womöglich auch Können kosten, um die Platin-Trophäe zu ergattern.

Die Trophäen-Experten von TrueTrophies weisen darauf hin, dass mindestens 40 Stunden benötigt werden, um die Platin-Auszeichnung von „Forza Horizon 5“ auf der PS5 freizuschalten. Zudem müssen einige Online-Rennen gefahren werden. Die größte Herausforderung könnte das sogenannte „Eliminator“-Rennen darstellen, das gewonnen werden muss. In dem Battle-Royale-Rennen treten bis zu 72 Fahrer in einem immer kleiner werdenden Gebiet gegeneinander an – bis nur noch ein Spieler übrig bleibt.

Forza Horizon 5 startet am 29. April die Motoren auf der PS5

Erscheinen wird „Forza Horizon 5“ für die PS5 am 29. April 2025. Neben der Standard Edition wird auch eine Deluxe Edition und eine allumfassende Premium Edition erhältlich sein. Diese bietet nicht nur die beiden Erweiterungen, sondern auch einen verfrühten Zugriff, sodass man bereits ab dem 25. April 2025 die offene Spielwelt des Rennspiels erkunden kann.

Vorbestellt werden kann „Forza Horizon 5“ allerdings nur in digitaler Form. Eine Disk-Version ist zum Leidwesen vieler Fans nicht geplant. Außerdem benötigen Spieler auf der PS5 zwingend ein Microsoft-Konto, um den Titel spielen zu können. Besitzer PS5 Pro profitieren zudem von einigen technischen Verbesserungen, zu denen unter anderem Raytracing-Reflexionen auf den Autos gehören.

