Helldivers 2: Mysteriöser Teaser enthält versteckte Botschaften

Der „Helldivers 2“-Entwickler Arrowhead Studios hat ein In-Universe-Video veröffentlicht, das zur Evakuierung des Planeten Moradesh aufruft. Während es auf den ersten Blick wie eine reine Lore-Erweiterung erscheint, fanden aufmerksame Spieler Hinweise, die auf versteckte Informationen schließen lassen. Die Community versucht nun, die Bedeutung dieser Botschaft zu entschlüsseln.

Codes könnten Hinweise auf die Zukunft liefern

Das besagte Video stellt einen dringenden Aufruf zur Evakuierung von Moradesh dar. Fans vermuten jedoch, dass es mehr enthält als nur einen narrativen Kontext. Erste Analysen brachten ein verborgenes Spektrogramm mit Morsezeichen zutage, die Codes wie 045a5, 06efbc, e1b5f0 und 21232 ergeben.

Eine weitere Zeichenfolge, gemeint ist e6d6cf, könnte auf einen Hex-Code für eine Farbnuance namens „Last Straw“ (Letzter Strohhalm) hinweisen. Spieler von „Helldivers 2“ spekulieren, dass diese Botschaft die Geschichte der Ende 2024 eingeführten Illuminaten-Fraktion zu einem neuen Höhepunkt bringt. Diese außerirdischen Gegner kamen mit dem Update „Omens of Tyranny“ ins Spiel und nutzen ein Schwarzes Loch, um Planeten zu verschlingen.

Einige Fans gehen sogar davon aus, dass das Video möglicherweise die Heimatwelt der Illuminaten thematisiert, was auf eine baldige spielbare Erweiterung hindeuten könnte. Solche versteckten Hinweise sind in „Helldivers 2“ keine Seltenheit. Arrowhead Studios hat in der Vergangenheit mehrfach subtile Easter-Eggs und Geheimnisse platziert. Letztlich bleibt abzuwarten, auf was die entdeckten Hinweise abzielen.

In der Zwischenzeit stehen Spieler von „Helldivers 2“ vor der nächsten Herausforderung: „Nach tagelangem fleißigem Sammeln von Ressourcen und der Beseitigung von feindlichen Kämpfern haben die Helldivers die Errichtung einer Teilblockade der Meridian-Singularität ermöglicht. Die Blockade ist durchlässig, aber immer noch mäßig wirksam und hat die Anhäufung Dunkler Energie, die die Invasionen der Illuminaten voraussichtlich erzeugen werden, leicht reduziert…“, heißt es auf dem X-Kanal des Shooters.

Das Oberkommando treibt den Bau des Penrose-Energie-Siphons voran, um die Singularität aufzuhalten, indem es die Anhäufung Dunkler Energie drastisch reduziert. Die Vorrichtung wird in der Umlaufbahn mehrerer Planeten errichtet und die Helldivers müssen diese verteidigen, bis der Bau abgeschlossen ist.

Zudem können besorgte Bürger die Zerstörung von Moradesh verarbeiten:

Heute folgte ein Bild, das die „5 Phasen der Trauer“ (Verleugnung, Wut, Verhandlung, Depression, Akzeptanz) parodiert.

Seit dem Start von „Helldivers 2“ hat Arrowhead regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht, um das Spielerlebnis zu erweitern. Neben den Fraktionskriegen und neuen Planeten brachte das jüngste Update „Servants of Freedom“ einen neuen Kriegsbond mit sich. Dieser funktioniert ähnlich wie ein Battle Pass und ermöglicht es den Spielern, Belohnungen durch Fortschritt im Spiel freizuschalten.

Parallel zum Videospiel wird das Universum von „Helldivers 2“ weiter ausgebaut. Neben digitalen Inhalten ist ein offizielles Brettspiel geplant, das von der Community mitfinanziert werden soll. Auch ein Film wurde angekündigt.

