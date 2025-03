Monster Hunter Wilds: Wie geht es weiter? Capcom enthüllt Pläne für kommende Titel-Updates

Ende Februar veröffentlichte Capcom mit „Monster Hunter Wilds“ den neuesten Teil der gefeierten Action-Rollenspiel-Reihe und landete damit einen Volltreffer. Die Monsterjagd entwickelte sich zum rekordverdächtigen Verkaufsschlager und knackte bereits nach drei Tagen die Marke von acht Millionen verkauften Exemplaren – ein Meilenstein in der Geschichte von Capcom.

Um die zahlreichen Jäger, die die Hauptgeschichte von „Monster Hunter Wilds“ bereits gemeistert haben, bei Laune zu halten, hat Capcom vor einer Woche die ersten Event-Quests gestartet. Doch das ist erst der Anfang: Eine Roadmap gibt jetzt Aufschluss über die kommenden, kostenlosen Titel-Updates und verspricht auch langfristigen Spielspaß.

Das erste umfangreiche Inhalts-Update für „Monster Hunter Wilds“ wird Anfang April erscheinen, wie die Entwickler bereits im Februar bestätigt hatten und was ein Blick auf die neue Roadmap jetzt nochmals bestätigt. Highlight der ersten Aktualisierung wird das beliebte Monster Mizutsune, das bereits seit „Monster Hunter Generations“ Teil der Reihe ist. Die Drachen-ähnliche Kreatur war auch schon im Launch-Trailer zu sehen.

Erfahrene Jäger dürfen sich außerdem auf eine besondere Herausforderung freuen: Capcom verspricht ein Monster von ungeahnter Stärke, das selbst die gehärteten Varianten in den Schatten stellt. Zudem wird ein neuer sozialer Treffpunkt hinzugefügt, den Spieler nach Abschluss der Hauptmission besuchen können, um sich mit anderen Jägern auszutauschen, zu kommunizieren und gemeinsam Mahlzeiten zu genießen.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler weitere neue Features, Fehlerbehebungen und Anpassungen. Zusätzliche Details zum ersten Titel-Update sollen noch in diesem Monat folgen. Für den Sommer 2025 ist dann das zweite große Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ geplant, zu dem bislang aber noch keine Informationen vorliegen.

Herausforderungen und Fehlerbehebungen

Ein Großteil der Spielerschaft dürfte sich vor allem auf das herausfordernde Monster freuen, das mit dem ersten Titel-Update im April Einzug in „Monster Hunter Wilds“ hält. Nach Kritik an einem zu niedrigen Schwierigkeitsgrad dürfte diese neue Herausforderung genau richtig kommen. Aktuell nutzen die Spieler auch einen Exploit, um selbst die mächtigsten Monster in nur wenigen Minuten zu erlegen.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Capcom außerdem das Update 1.000.05, und behob so weitere Fehler. Zuletzt schlich sich auch ein kritischer Bug ein, der in Kapitel 5-2 den Spielfortschritt blockieren konnte, nun aber der Vergangenheit angehört. Die Performance von „Monster Hunter Wilds“ lässt aber nach wie vor zu wünschen übrig und dürfte von Capcom im Laufe der Zukunft noch verbessert werden.

