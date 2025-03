People Can Fly: SOCOM-Spekulationen nach Ankündigung einer Kooperation mit Sony

People Can Fly arbeitet mit Sony Interactive Entertainment an einem Videospiel mit dem Codenamen „Project Delta“. Aus der Kooperation soll zunächst ein Prototyp hervorgehen. Weder das Genre noch die zugehörige Marke wurden bestätigt.

Dennoch kursieren unter PlayStation-Fans zahlreiche Spekulationen über das mögliche Projekt. Besonders häufig wird eine Wiederbelebung der „SOCOM“-Reihe diskutiert.

Erfahrung mit Shootern nährt Spekulationen

People Can Fly ist vor allem für die Arbeit an Shooter-Titeln wie „Outriders“ und „Gears of War: Judgment“ bekannt. Das Studio ist ebenfalls am kommenden „Gears of War E-Day“ beteiligt. Diese Spezialisierung legt nahe, dass auch das Sony-Projekt in diesem Genre angesiedelt sein wird.

Ein aufmerksamer Nutzer des PS5-Subreddits (via PSL) stellte die Verbindung zwischen dem Entwickler und Sonys bestehenden Marken her. Dabei werden neben „SOCOM“ auch „Killzone“, „Resistance“ und „Warhawk“ als mögliche Kandidaten genannt.

Einige Spieler halten ein neues „SOCOM“ für wahrscheinlich, da Sony in den vergangenen Jahren verstärkt auf Live-Service-Titel gesetzt hat. Hierbei handelt es sich um eine Third-Person-Taktik-Shooter-Serie, die zwischen 2002 und 2011 für PlayStation-Konsolen und die PSP veröffentlicht wurde.

Der letzte Ableger mit dem Namen „SOCOM 4: US Navy SEALs“, entwickelt von Zipper Interactive, erschien 2011 für die PS3 und erhielt gemischte Kritiken. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erzielte der Titel eine Durchschnittswertung von 67 Punkten. Der User-Score liegt bei 6.4.

Von einer möglichen Widerbelebung hören wir nicht zum ersten Mal:

Andere hoffen auf eine Rückkehr von „Killzone“ oder „Resistance“. Auch „Warhawk“ wird als Kandidat betrachtet, da es bereits in der Vergangenheit Multiplayer-Elemente enthielt, die sich für eine moderne Umsetzung eignen könnten. Großen Erfolg hatte der Third-Person-Shooter allerdings nicht.

Offizielle Bestätigung steht aus

Bisher handelt es sich bei allen Annahmen lediglich um Spekulationen. Sony und People Can Fly haben keine weiteren Details zu „Project Delta“ veröffentlicht.

Zudem muss beachtet werden: People Can Fly verweist in der Ankündigung auf eine Sony-eigene Marke. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Zusammenarbeit auf einer existierenden IP beruht. Ebenfalls kann eine neue Marke erschaffen werden, deren Rechte bei Sony Interactive Entertainment liegen.

Zudem ist unklar, ob aus der Prototyp-Phase ein fertiges Spiel hervorgeht. Verlässliche Informationen werden wir wohl erst in Monaten oder vielleicht auch Jahren haben.

Würdet ihr gerne eine Wiederbelebung der genannten Marken sehen oder sollte die Zusammenarbeit zwischen Sony Interactive Entertainment und People Can Fly eine neue Marke hervorbringen?

