PS Plus Extra & Premium: Letzte Chance – Diese Spiele verlassen demnächst das Abo

Abonnenten von PS Plus Extra oder Premium aufgepasst: Zehn Spiele verlassen in Kürze den Abo-Service. Wer die entsprechenden PS5- und PS4-Titel noch spielen möchte, sollte sich beeilen, bevor sie nicht mehr verfügbar sind.

Der Spielekatalog von PS Plus Extra und Premium bietet eine riesige Auswahl an PlayStation-Spielen, die ständig durch neue Titel erweitert wird. Doch Vorsicht: Jeden Monat werden auch Spiele entfernt, wodurch sie für Abonnenten – anders als bei PS Plus Essential – unzugänglich werden.

In der nächsten Woche ist es wieder so weit und am 18. März werden insgesamt zehn PS5- und PS4-Spiele aus dem Abo-Service entfernt. Darunter befinden sich unter anderem das Remake von „Resident Evil 3“, zwei Spiele der „Life is Strange“-Reihe und das HD-Remaster des PSP-Klassikers „Final Fantasy Type-0“.

PS Plus Extra & Premium – Diese Spiele werden im März 2025 entfernt

Anbei folgt noch einmal eine vollständige Übersicht über alle zehn Spiele, die am 18. März 2025 aus der Bibliothek von PS Plus Extra und Premium entfernt werden:

Resident Evil 3

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter 5 & Champion Edition

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Monster Energy Supercross 6

Wer noch eines der oben genannten Spiele vor dem besagten Datum spielen möchte, sollte sich dementsprechend beeilen. Vor allem die Neuauflage von „Resident Evil 3“ sollte sich bis kommenden Dienstag durchspielen lassen – im Durchschnitt werden für einen Durchgang nur 6 bis 7 Stunden benötigt.

Nachschub ist bereits unterwegs

Am selben Tag, an dem die oben genannten Spiele entfernt werden, wird aber auch schon wieder Nachschub geliefert. So wurden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium für den März 2025 bereits enthüllt. Abonnenten können sich unter anderem auf „Prince of Persia: The Lost Crown“ freuen. Zudem erhalten Premium-Nutzer Zugriff auf zwei FromSoftware-Klassiker, die erstmals in Europa erscheinen werden.

Nicht zu vergessen sind außerdem auch die aktuellen monatlichen Essential-Spiele. Diese wurden bereits am Anfang des Monats freigeschaltet und stehen für alle Abonnenten zum Download bereit. Darunter befindet sich auch ein Rollenspiel-Blockbuster, der erst im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde.

Die Essential-Neuzugänge für den nächsten Monat werden wie gewohnt am letzten Mittwoch eines Monats und somit am 26. März 2025 gegen 17:30 Uhr angekündigt. Die Freischaltung erfolgt dann am Dienstagvormittag nach der Ankündigung. Welche Extra- und Premium-Spiele im April folgen, wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt – ein Day-One-Release wurde aber bereits bestätigt.

