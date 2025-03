Silent Hill f: Ein Story-Meisterwerk? Ryukishi07 richtet sich mit Botschaft an Fans

Für die Handlung von „Silent Hill f“ wird sich der gefeierte japanische Autor Ryukishi07 verantwortlich zeichnen, der offenbar all sein Können und Herzblut in die Arbeit für das kommende Horrorspiel gesteckt hat. Deshalb würde es ihm auch nichts ausmachen, wenn es „das Letzte wäre, was er je geschrieben habe.“

Nach zwei Jahren gespannter Erwartung enthüllte Konami im Rahmen der gestrigen „Silent Hill Transmission“ endlich umfangreiche Einblicke in „Silent Hill f“. Das kommende Horrorspiel markiert nicht nur den ersten neuen Hauptteil der Reihe seit „Silent Hill Downpour“ aus dem Jahr 2012, sondern auch eine Premiere: Erstmals wird ein „Silent Hill“-Spiel in Japan angesiedelt sein.

Um die Essenz des japanischen Horrors auch perfekt einfangen zu können, hat sich Konami die Dienste des renommierten Schriftstellers Ryukishi07, bekannt für seine Visual-Novel-Reihe „Higurashi When They Cry“, gesichert. Und offenbar können sich die Fans auch auf eine fesselnde Geschichte in „Silent Hill f“ freuen: Der Autor selbst verriet, dass er seine gesamte Schaffenskraft in dieses Werk investiert hat.

„Ich habe all meine Kraft in diese Geschichte gesteckt“

In einer Nachricht auf der offiziellen Webseite von Konami (via Gematsu) wandte sich Ryukishi07 an die Fans und offenbarte: „Ich habe all meine Kraft in diese Geschichte gesteckt, so sehr, dass es mir nichts ausmachen würde, wenn es das Letzte wäre, das ich je schreibe.“ Demnach dürfte „Silent Hill f“ nichts für schwache Nerven sein, da Ryukishi07 für einen ziemlich düsteren Erzählstil bekannt ist

Außerdem blickte er auf seine Erfahrung mit der „Silent Hill“-Reihe zurück und schrieb: „Bis heute erinnere ich mich an meine erste Begegnung mit der erdrückenden und beklemmenden Atmosphäre von Silent Hill. Sie verfolgt mich noch immer tief und fasziniert mich zutiefst. Es ist mir eine Ehre, an einer Serie mitzuwirken, mit der ich so viele Erinnerungen verbinde.“

„Für mich ist die Silent–Hill-Reihe mehr als nur eine Sammlung von Geschichten, sie ist ein Medium; eine erstaunliche, phänomenale Möglichkeit, das Herz und den Verstand eines Menschen zu erforschen und zu erleben. Ich hoffe, dass die Spieler da draußen sie genauso zu schätzen lernen. Und an alle unsere Freunde in Übersee: Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, einen Blick darauf zu werfen, wie Silent Hill an einem etwas anderen Ort wie Japan wirken könnte.“

Eine neue Richtung, aber trotzdem Silent Hill

Für das Charakter- und Kreaturendesign in „Silent Hill f“ wird sich die japanische Künstlerin Kera verantworten. Einen Blick auf ihre Arbeit können interessierte Fans auf ihrer Webseite werfen. Auch Kera richtete sich mit einer Nachricht an die Fans und verriet, dass sie selbst ein großer Fan der „Silent Hill“-Reihe ist und welche Herausforderungen mit dem Design der Monster einhergingen

„Als wir Silent Hill nach Japan verlegten, mussten wir uns etwas einfallen lassen, das sich etwas anders anfühlte, und ich musste mir genau überlegen, wie ich dieses Gefühl vermitteln konnte. Die Monsterdesigns waren am schwierigsten. Ich musste alles berücksichtigen, was es zuvor in Silent Hill gab, und mir überlegen, wie ich das Spiel in eine andere Richtung lenken und gleichzeitig Silent Hill bleiben lassen konnte“, so die Künstlerin.

„Silent Hill f“ wird die Spieler in der Rolle der Schülerin Shimizu Hinako in das Japan der 1960er Jahre führen. Ihre Heimatstadt Ebisugaoka wird von einem mysteriösen Nebel heimgesucht und plötzlich sieht sich Hinako mit grotesken Kreaturen konfrontiert, sodass sich ihr Leben in einen wahren Albtraum verwandelt.

„Silent Hill f“ befindet sich derzeit bei NeoBards Entertainment, die eng mit Konami zusammenarbeiten, für die PS5, Xbox Series X/S und den PC in der Entwicklung. Ein Release-Termin steht bislang noch nicht fest.

Weitere Meldungen zu Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren