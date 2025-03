Star Wars: Respawn Entertainment enthüllt Strategie-Spiel – Termin steht fest

Das „Star Wars“-Strategiespiel von Respawn Entertainment hat einen offiziellen Enthüllungstermin. Demnach werden die Entwickler das RTS, das in Zusammenarbeit mit Bit Reactor entsteht, erstmals auf der Star Wars Celebration 2025 in Japan präsentieren.

Entwickler Respawn Entertainment ist eigentlich für seine Shooter- und Actionspiele bekannt. So umfasst das Portfolio des Studios unter anderem Titel wie die „Titanfall“-Reihe, „Apex Legends“ oder die „Star Wars Jedi“-Spiele. Doch im Zuge des „Star Wars“-Universums wagt sich Respawn auch in ein neues Genre vor.

Im Januar 2022 wurde erstmals bekannt gegeben, dass Respawn Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games an neuen „Star-Wars“-Titeln arbeitet – darunter auch ein Echtzeit-Strategiespiel. Nachdem es bereits im vergangenen Januar Gerüchte um einen möglichen Enthüllungstermin gegeben hatte, wurde es jetzt offiziell bestätigt: Das „Star Wars“-RTS-Spiel wird auf der diesjährigen Star Wars Celebration präsentiert werden.

Enthüllung des Star-Wars-Strategiespiels erfolgt im April

Die Star Wars Celebration findet in diesem Jahr vom 18. bis 20. April 2025 in Japan statt und mittlerweile steht auch das Programm für das dreitägige Event fest. Und am Samstag, dem 19. April, wird es so weit sein. Von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr deutscher Zeit steht folgender Punkt auf dem Programm: „Bit Reactor-Entwicklerpanel mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games – Werfen Sie gemeinsam mit Bit Reactor, Respawn Entertainment und Lucasfilm Games einen ersten Blick auf ein neues rundenbasiertes Taktikspiel von Star Wars.“

Aufgrund der einstündigen Dauern dürfen sich Fans wohl auf jede Menge Informationen und hoffentlich auch Bildmaterial zum kommenden „Star Wars“-Strategiespiel freuen. Dass Respawn gemeinsam mit dem Bit Reactor an dem Projekt arbeitet, war bereits bekannt. Das noch junge Studio verfügte über jede Menge Strategie-Expertise, da die Mitarbeiter bereits an Titeln wie „XCOM“ und „Civilization“ gearbeitet haben und von Spielebranchen-Veteran Greg Foertsch angeführt werden.

Was ist die Star Wars Celebration?

Die Star Wars Celebration ist das größte Fan-Treffen von „Star Wars“-Fans weltweit und findet alljährlich statt, um das bekannte Franchise, seine Geschichte und die Kultur gebührend zu feiern. Im Rahmen des Events wird zudem ein abwechslungsreiches Programm abgehalten, bestehend aus exklusiven Panels, in denen Schauspieler, Produzenten, Autoren und eben auch Entwickler über die Arbeiten an ihren „Star Wars“-Projekten sprechen.

So können sich die Besucher des Events auf jede Menge Ankündigungen und Neuigkeiten freuen. Zudem gibt es vor Ort auch zahlreiche Ausstellungen, Vorführungen, Cosplay-Wettbewerbe und natürlich jede Menge Merchandise. Wer nicht vor Ort ist, hat zudem die Gelegenheit, alle Panels, spannende Interviews und die wichtigsten Momente der Star Wars Celebration via Livestream zu verfolgen. Eine vollständige Übersicht über das Programm der Star Wars Celebration 2025 lässt sich auf der offiziellen Webseite finden.

