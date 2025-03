Crunchyroll auf Blu-ray/DVD: Solo Leveling, Detektiv Conan und 10 weitere Anime-Hits jetzt vorbestellen

Falls ihr eure Anime-Sammlung mal wieder ein bisschen aufstocken möchtet, haben wir gute Nachrichten für euch: Mittlerweile sind nämlich verschiedene Anime-Hits von Crunchyroll bei Amazon auf Blu-ray und DVD vorbestellbar. Hierzu zählen unter anderem der nächste Teil des düsteren Fantasy-Abenteuers „Jujutsu Kaisen“, neue Volumes von „Shangri-La Frontier“ und „Mashle: Magic and Muscles“ sowie das erste Volume des Anime-Megahits „Solo Leveling“!

In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch ein paar der nun vorbestellbaren Titel etwas genauer vor, auf die ihr euch im Mai und vor allem im Juni 2025 freuen dürft.

Anime-Hit Nr. 1: Detektiv Conan: Das 1-Million-Dollar-Pentagram

Release: 20. Juni 2025 (Blu-ray & DVD)

Im bereits 27. Anime-Kinofilm des populären „Detektiv Conan“-Franchise geraten Conans Freund Heiji und der gerissene Meisterdieb Kaito Kid aneinander. Ausschlaggebend für das Duell zwischen beiden Fanlieblingen ist der versuchte Diebstahl eines wertvollen Juwels. Während unsere beiden Spürnasen versuchen, Kaito Kids Pläne zu durchkreuzen, scheinen sich Heiji und seine Jugendfreundin Kazuha derweil langsam immer näherzukommen.

Wie bereits die vorherigen „Detektiv Conan“-Kinofilme bietet euch auch „Das 1-Million-Dollar-Pentagram“ einen tollen Mix aus Action, Humor, Mystery und einer guten Prise Romantik. Darüber hinaus bietet der Film eine besondere Enthüllung rund um Kaito Kid, die langjährige Fans des Anime-Hits sicherlich interessieren dürfte.

Während der AnimagiC 2024 hatten wir übrigens die Chance, mit Kappei Yamaguchi und Ryo Horikawa, den japanischen Originalsprechern von Shinichi Kudo und Kaito Kid beziehungsweise Heiji Hattori ein kleines Interview zum 27. Kinofilm des Anime-Dauerbrenners zu führen. Was sie uns alles erzählt haben, könnt ihr euch hier durchlesen:

Anime-Hit Nr. 2: Horimiya Volume 1 (inklusive Sammelschuber)

Release: 20. Juni 2025 (Blu-ray & DVD)

Obwohl Hori in der Schule viele Freunde hat und sich sehr lebhaft gibt, verbringt sie ihre Freizeit viel lieber bei sich zu Hause. Ihr Klassenkamerad Miyamura macht indes einen sehr düsteren Eindruck und zeigt seinerseits außerhalb des Klassenraums eine ganz andere Seite von sich – Piercings und Tattoos inklusive. Durch ein zufälliges Treffen lernen Hori und Miyamura ganz neue Seiten am jeweils anderen kennen, die sie sonst niemandem zeigen.

Falls euch der Sinn nach einer bodenständigen und zu Herzen gehenden Romantischen Komödie steht, dürfte „Horimiya“ einen genaueren Blick für euch wert sein. Der Anime-Hit zählt für viele Fans zu den besten Ablegern des Genres, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet, falls ihr eine Schwäche für Geschichten dieser Art haben solltet.

Anime-Hit Nr. 3: Solo Leveling Volume 1 (inklusive Sammelschuber)

Release: 20. Juni 2025 (Blu-ray & DVD)

Nachdem sich überall auf der Welt eines Tages mysteriöse Portale zu einer anderen Dimension geöffnet haben, sind in einigen Menschen übernatürliche Kräfte erwacht. Diese arbeiten als sogenannte Hunter und stellen sich den Gefahren auf der anderen Seite der Portale entgegen. Zu ihnen gehört auch Jin-Woo Sung, der als schwächster Hunter der Welt gilt. Allerdings soll dies nicht so bleiben, denn Jin-Woo erhält die Chance, langsam immer mächtiger zu werden.

Das blutige Fantasy-Adventure „Solo Leveling“ zählt ohne Übertreibung zu den größten Anime-Hits der letzten Jahre und hat weltweit die Herzen von Millionen Anime-Fans im Sturm erobert. Insbesondere die brachial inszenierten wie hervorragend animierten Kämpfe sind audiovisuelle Highlights, die ihr einmal selbst gesehen haben solltet.

Im Rahmen der AnimagiC 2024 hatten wir des Weiteren die Gelegenheit, mit Sota Furuhashi, dem Produzenten des Anime-Hits, zu sprechen. Was er uns über den Reiz an der Geschichte, Anime-Originalszenen und Jin-Woos Charakterentwicklung erzählt hat, könnt ihr euch nachfolgend in diesem Artikel durchlesen:

Wie eingangs bereits erwähnt, könnt ihr außerdem noch weitere Anime-Hits von Crunchyroll vorbestellen. Welche das sind, seht ihr in dieser kleinen Liste*:

K-ON! The Movie Relaunch Vorbestellen – Release: 16. Mai 2025



Black Clover Staffel 4 Volume 1 Vorbestellen – Release: 6. Juni 2025



Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers – Gesamtausgabe Vorbestellen – Release: 6. Juni 2025



Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident – Staffel 2 Volume 4 Vorbestellen – Release: 6. Juni 2025



Shangri-La Frontier – Staffel 1 Volume 2 Vorbestellen – Release: 6. Juni 2025



Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga – Staffel 3 Volume 1 mit Sammelschuber Vorbestellen – Release: 20. Juni 2025



Junjo Romantica Staffel 3 – Gesamtausgabe Vorbestellen – Release: 20. Juni 2025



Mashle: Magic and Muscles: The Divine Visionary Candidate Exam – Staffel 2 Volume 2 Vorbestellen – Release: 20. Juni 2025



The 100 Girlfriends Who Really Really Really Really REALLY Love you – Staffel 1 Volume 2 Vorbestellen – Release: 20. Juni 2025



Möchtet ihr euch eine der kommenden Anime-Neuerscheinungen von Crunchyroll holen?

