Intergalactic The Heretic Prophet: Naughty Dogs neues Spiel soll von Elden Ring inspiriert sein – Gerücht

Auf den Game Awards 2024 im vergangenen Dezember sorgte Naughty Dog neben der Enthüllung von „The Witcher 4“ wohl für die größte Überraschung des Abends, als sie mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ihr neuestes Spiel präsentierten.

So werden die Entwickler von „The Last of Us“ und „Uncharted“ mit ihrem kommenden Sci-Fi-Abenteuer neue Pfade beschreiten. In der Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun werden die Spieler einen fremden Planeten in den Weiten des Alls erkunden. Gerüchten zufolge hat sich das Entwicklerteam dafür auch von einem der erfolgreichsten Titel der letzten Jahre inspirieren lassen: von FromSoftwares „Elden Ring“.

Hat Naughty Dog bei FromSoftware abgeguckt?

Das „Intergalactic: The Heretic Prophet“ angeblich Ähnlichkeiten zu „Elden Ring“ aufweisen soll, wurde bereits im Oktober des letzten Jahres angedeutet: Damals sprach Ben Hanson (via TheGamer), ehemaliger Videoproduzent der Game Informer und Gründer von MinnMax, über das zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Spiel von Naughty Dog und verriet, dass er gehört habe, dass der Titel jede Menge „Spielerfreiheit“ bieten und in seiner Struktur einem bekannten Spiel ähneln würde – ohne den Titel zu nennen.

In der neuesten Ausgabe der MinnMax-Show lüftete er jetzt das Geheimnis und nannte das Spiel, von dem „Intergalactic: The Heretic Prophet“ inspiriert sei: „Ich denke, man kann es jetzt ruhig sagen: Das Spiel war damals Elden Ring, mit dem es verglichen wurde. Hätte ich damals gesagt, Naughty Dogs nächstes Spiel ist wie Elden Ring und dann wäre dieser Enthüllungstrailer erschienen, hätte man uns, glaube ich, in Brand gesteckt.“

Neil Druckmann lobte bereits das Storytelling von Elden Ring

Natürlich handelt es sich nur um ein Gerücht und es bleibt fraglich, inwiefern „Intergalactic: The Heretic Prophet“ von „Elden Ring“ genau beeinflusst sein könnte. Unwahrscheinlich erscheint die Aussage von Hanson aber nicht. Bereits im Januar 2023 sagte Naughty Dogs Neil Druckmann in einem Interview, dass er von FromSoftwares Erzählweise in „Elden Ring“ fasziniert sei.

Die Spieler stranden in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auf dem isolierten Planeten Sempiria, dessen Kontakt zur Außenwelt seit Jahrhunderten abgebrochen ist und von dem niemand mehr entkommen konnte. Da die Handlung des Spiels ausschließlich auf diesem Planeten angesiedelt ist, erscheint ein Vergleich mit „Elden Ring“ durchaus nachvollziehbar, auch mit Hinblick auf die offene Erkundung.

Bis konkrete Details zu „Intergalactic: The Heretic Prophet“ und den vermuteten Parallelen zu „Elden Ring“ bekannt gegeben werden, müssen sich die Spieler aber noch in Geduld üben. Ein Release-Termin steht bisher nicht fest. Neil Druckmann deutete zuletzt an, dass die Spieler in der fremden Sci-Fi-Welt vor allem ein Gefühl der Isolation erleben werden. Zudem soll der Titel den Grundstein für ein neues, ambitioniertes Franchise legen.

Weitere Meldungen zu Intergalactic: The Heretic Prophet.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren