Kingdom Come Deliverance 2: Nachfolger ein Thema? Synchronsprecher von Heinrich äußert sich

Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich "Kingdom Come Deliverance 2" für die Warhorse Studios zu einem großen Erfolg. Doch wie stehen die Chancen, dass uns auf kurz oder lang ein dritter Teil ins Haus steht? Ein Thema, auf das Tom McKay, der englische Synchronsprecher von Heinrich, in einem Interview einging.

Mit dem Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance 2“ lieferten die Warhorse Studios im Februar einen der ersten großen Hits des Videospieljahres 2025 ab.

Nachdem sich sowohl die Kritiker als auch die Spieler sehr wohlwollend zum neuen Abenteuer von Heinrich äußerten, ließ auch der kommerzielle Erfolg nicht lange auf sich warten. Innerhalb kurzer Zeit verkaufte sich „Kingdom Come Deliverance 2“ mehr als zwei Millionen Mal.

Ein Erfolg, der natürlich die Frage nach einem Nachfolger beziehungsweise einem weiteren Ableger der Reihe aufkommen lässt. Im Interview mit Dan Allen äußerte sich Tom McKay, die englische Synchronstimme des Protagonisten Heinrich, zur Zukunft der Reihe und dürfte bestätigt haben, dass intern bereits über einen Nachfolger gesprochen wird.

Weiß der Synchronsprecher bereits mehr?

Zudem deutete McKay an, dass er möglicherweise eine Vorstellung davon habe, wohin sich die Serie in Zukunft entwickeln werde. In diesem Zusammenhang wies der Synchronsprecher von Heinrich darauf hin, dass er auch einem dritten Teil, in dem Warhorse Studios auf einen neuen Hauptcharakter setzt, offen gegenübersteht.

„Aus schauspielerischer Sicht wäre es eigentlich sehr ähnlich“, so McKay weiter. „Ich stehe allen Ideen offen gegenüber. Wir haben eine sehr gute Vorstellung davon, was als Nächstes passiert. Natürlich kann ich darüber nicht sprechen. Aber ich denke, dass diese Entscheidungen nicht in unserer Hand liegen.“

„Ich bin offen für alle Ideen. Ich liebe diese Figur und ich liebe die Welt dieses Spiels“, ergänzte McKay. „Man weiß nie, was kommt. Aber ich spiele diese Figur gerne so lange oder so kurz, wie es jemand von mir verlangt. Darüber entscheiden im Endeffekt natürlich die Warhose Studios.“

„Aber eigentlich bestimmen die Fans einen Großteil der Geschichte, indem sie sagen, was sie mögen, was sie denken und so weiter. Und ich finde, das ist wirklich angebracht“, meint der Synchronsprecher abschließend.

Entwickler planen umfangreiche Post-Launch-Unterstützung

Schon im Vorfeld der Veröffentlichung wiesen die Warhorse Studios darauf hin, dass sie bei „Kingdom Come Deliverance 2“ umfangreiche Post-Launch-Pläne verfolgen. Vor wenigen Tagen stellte das Studio beispielsweise ein umfangreiches Update zur Verfügung, das mehr als 1.000 Fehlerbehebungen und Verbesserungen umfasst.

Weitere Details zu dem umfangreichen Update haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wie sich der im Januar veröffentlichten Roadmap entnehmen ließ, dürfen sich die Spieler in den nächsten Monaten auf drei Erweiterungen freuen. Diese können unter anderem im Rahmen des Season-Pass erworben werden und erweitern die Welt von „Kingdom Come: Deliverance 2“ durch zusätzliche Geschichten und Charaktere.

Den Anfang macht das im Sommer erscheinende Add-on „Begegnungen mit dem Tod“, in dem die Spieler auf einen geheimnisvollen Künstler treffen. Weiter geht es mit „Das Erbe der Schmiede“ im Herbst und „Mysteria Ecclesia“ im Winter.

„Kingdom Come Deliverance 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

