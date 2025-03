PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche vom 17. bis 23. März 2025

Während das Release-Jahr 2025 langsam Fahrt aufnimmt, bietet die dritte Märzwoche 2025 eine Auswahl an Action-Adventures, Sportspielen und Indie-Titeln. Besonders im Fokus steht „Assassin’s Creed Shadows“, das nach einigen Flops die Zukunft von Ubisoft bestimmen könnte. Auch Sony steuert mal wieder eine Neuerscheinung bei.

Assassin’s Creed Shadows: Open-World-Action in Japan

Ubisoft erweitert die bekannte „Assassin’s Creed“-Reihe um ein Setting im feudalen Japan. Spieler schlüpfen in die Rollen von Naoe, einer Shinobi-Assassinin, und Yasuke, einem Samurai. Während Naoe auf Heimlichkeit und schnelle Angriffe setzt, kämpft Yasuke mit direkter Konfrontation und kraftvollen Attacken.

Die Spielwelt von „Assassin’s Creed Shadows“ umfasst Burgen, Städte und Landschaften, die sich dynamisch an Wetter- und Jahreszeitenveränderungen anpassen. Neben klassischen Attentaten können Spieler ein Spionagenetzwerk aufbauen, Verbündete rekrutieren und ihr eigenes Versteck gestalten.

Zum zuletzt genannten Feature trafen jüngst zahlreiche Informationen ein:

MLB The Show 25: Baseball mit neuen Features

„MLB The Show 25“, die neueste Ausgabe der Baseball-Simulation von Sony San Diego Studio, bietet überarbeitete Modi und verbesserte Mechaniken. Der „Road to The Show“-Modus lässt Spieler ihre Karriere von der High School bis in die Major League formen, während das Free-Agency-System in der Franchise-Kampagne strategische Entscheidungen erfordert.

Ein neues Feature ist der „Diamond Quest“-Modus, eine Art Roguelike-Erfahrung innerhalb von Diamond Dynasty. Zusätzlich wurden Animationen, das Schlagmechanik-System und die Online-Spielgeschwindigkeit optimiert. Auf der PS5 sorgen laut Hersteller detailliertere Texturen und Echtzeitphysik für verbesserte Grafik.

Bleach Rebirth of Souls: Anime-Kämpfe mit ikonischen Charakteren

Das Kampfspiel „Bleach: Rebirth of Souls“ basiert auf der bekannten Anime- und Manga-Serie „Bleach“. Spieler können bekannte Charaktere steuern und ihre einzigartigen Schwertfähigkeiten nutzen. Ein Mechanik-System erlaubt es, Kämpfe mit einem einzigen gut platzierten Schlag zu entscheiden.

Die Story reicht von Ichigos erstem Auftritt als Shinigami bis zum finalen Kampf gegen Sosuke Aizen. Ein zusätzlicher „Geheime Geschichte“-Modus gibt Einblicke in die Entwicklung einzelner Charaktere.

Neben den drei genannten Spielen erscheinen in der kommenden Woche weitere Games, wie die folgende Liste verrät.

Neuerscheinungen für PS4 und PS5 in der Übersicht

Dienstag, 18. März 2025:

MLB The Show 25 (PS5)

Mittwoch, 19. März 2025:

Just Crow Things (PS4, PS5)

(PS4, PS5) KinnikuNeko: Super Muscle Cat (PS5)

Donnerstag, 20. März 2025:

Assassin’s Creed Shadows (PS5)

(PS5) Pets Hotel (PS5)

(PS5) Rendering Ranger: R² [Rewind] (PS4, PS5)

(PS4, PS5) RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Slide Defenders (PS4)

(PS4) Zombie Derby 2 (PS4, PS5)

Freitag, 21. März 2025:

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5)

In der kommenden Woche gibt es zudem Neuigkeiten für PS-Plus-Abonnenten. Die Freischaltung der neuen Spiele für die Extra- und Premium-Stufen erfolgt am Dienstag. Die Essentials-Spiele für März wurden bereits früher freigegeben.

