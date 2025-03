SIlent Hill f: Bereits das Steelbook des Horrorspiels lehrt den Spielern das Fürchten

In der vergangenen Woche gewährte Konami im Zuge der neuesten „Silent Hill Transmission“ einen ersten ausführlichen Blick auf „Silent Hill f“, das den ersten Hauptteil der erfolgreichen Reihe seit anderthalb Jahren darstellen wird.

Die Verantwortlichen präsentierten einen neuen Trailer und zahlreiche Informationen, die unter anderem die Spielwelt und die Geschichte des kommenden Horrorspiels betrafen. Dass der Titel nichts für Zartbesaitete sein wird, unterstreicht nun auch das von Konami vorgestellte Design des Steelbooks.

Steelbook liefert ersten Vorgeschmack auf das Grauen

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) enthüllte Konami nicht nur, dass „Silent Hill f“ auch als physische Version erhältlich sein wird, sondern dass sich Vorbesteller in Großbritannien auch auf ein exklusives Steelbook freuen können, dessen Design hervorragend zur beunruhigenden Atmosphäre des Spiels passt. So ist Protagonistin Shimizu Hinako zu sehen, deren Gesicht fehlt – ein Anblick, der nicht nur für Trypophobiker verstörend sein kann. Ob das Steelbook auch hierzulande erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

Das Design des Vorbesteller-Bonus stammt von der japanischen Künstlerin Kera, die ebenfalls für das Charakter- und Kreaturendesign von „Silent Hill f“ verantwortlich ist. Das Steelbook gibt somit einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die furchteinflößenden Monster, die die Spieler im Horror-Abenteuer erwarten können. Kera selbst betonte, dass sie bei ihrer Arbeit großen Wert darauf legte, „das Spiel in eine andere Richtung zu lenken und gleichzeitig Silent Hill bleibenzulassen.“

Silent Hill f erhielt die höchste Altersfreigabe der gesamten Reihe

Die Alterseinstufung von „Silent Hill f“ lässt bereits erahnen, dass es sich um ein besonders intensives Horrorerlebnis handeln wird. Als erster Teil der Reihe erhielt das Spiel in Japan die höchste Altersfreigabe CERO:Z. Auch Konami selbst warnte bereits vor expliziten Inhalten und riet Spielern, bei Unwohlsein das Spiel zu unterbrechen oder mit einer Person des Vertrauens zu sprechen.

Wann „Silent Hill f“ erscheinen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Eine Unterstützung der PS5 Pro wurde bereits bestätigt. In der Rolle der Schülerin Shimizu Hinako geht es für die Spieler in die japanische Stadt Ebisugaoka der 1960er Jahre, die sich aufgrund eines mysteriösen Nebels in einen finsteren Albtraum verwandelt.

Weitere Meldungen zu Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren