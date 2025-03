Silent Hill f: Keine Quick-Time-Events? Neue Details zu Schwierigkeitsgrad und weiteren Optionen

Nach der jüngsten Präsentation von „Silent Hill f“ wird das kommende Horrorspiel mittlerweile auch in de gängigen Game-Stores gelistet. So hat der Produkteintrag im Xbox Store jetzt neue Infos zu den Barrierefreiheitsfunktionen geliefert und ein interessantes Detail enthüllt.

Am Donnerstagabend wurde „Silent Hill f“ im Zuge der neuesten „Silent Hill Transmission“ erstmals ausführlich vorgestellt. So lieferte Konami einen frischen Trailer und zahlreiche Informationen zum Setting und zur Handlung des kommenden Horrorspiels.

Auf einen Release-Termin mussten die Fans jedoch vorerst verzichten. Dafür wird „Silent Hill f“ inzwischen in den bekannten Game-Stores gelistet: Während der Eintrag im PS Store die PS5-Pro-Unterstützung bestätigte, enthüllte der Xbox Store jetzt einige interessante Details zu den Barrierefreiheitsfunktionen.

Verzichten die Entwickler auf Quick-Time-Events?

Bereits das erfolgreiche Remake von „Silent Hill 2“ bot den Spielern jede Menge Optionen, um das Erlebnis nach Belieben anzupassen. So konnte sich unter anderem die Schwierigkeit der Rätsel einstellen lassen, während auch optionale Farbfilter geboten wurden. Mit „Silent Hill f“ scheinen die Entwickler jetzt ähnlich viel Wert auf unterschiedliche Funktionen zu setzen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen.

Wie der Xbox Store verrät, wird „Silent Hill f“ ebenfalls diverse Farboptionen zu bieten, was womöglich auch auf einen Modus mit hohem Kontrast hindeuten könnte. Diverse Optionen für die Untertitel einschließlich einer anpassbaren Textgröße und Lautstärkeeinstellungen sind fast schon obligatorisch. Auch eine Speicher- und Pause-Funktion dürfte niemanden überraschen.

Interessanter ist das Detail, dass auch „Silent Hill f“ wieder einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad bieten wird. Es ist denkbar, dass Kämpfe und Rätsel separat einstellbar sind. Außerdem ist das Spiel mit dem Hinweis „keine Quick-Time-Events“ versehen: Entweder verzichten die Entwickler komplett auf dieses Feature oder es gibt die Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren oder anzupassen, ähnlich wie im „Silent Hill 2“-Remake.

Premiere in Japan: Silent Hill f mit höchster Alterseinstufung

Was das Gameplay von „Silent Hill f“ betrifft, lässt sich aktuell nur spekulieren. Allerdings dürfte auch der neueste Teil der Horrorreihe die gewohnten Spielmechaniken bieten – inklusive intensiver Nahkämpfe. So war bereits im neuen Trailer ein Eisenrohr zu sehen, mit dem sich die Protagonistin wohl ihrer Haut erwehren kann. Doch auch die Flucht vor den grotesken Kreaturen scheint ein probates Mittel zu sein.

Weitere Neuigkeiten rund um Silent Hill:

In jedem Fall dürfen sich die Fans wohl auf eine ziemlich düstere und psychisch aufreibende Horror-Story freuen. Die wird nämlich aus der Feder des bekannten Autors Ryukishi07 stammen, der für die erfolgreiche Horrorromanreihe „Higurashi When They Cry“ bekannt ist. Zudem ist „Silent Hill f“ der erste Teil der Reihe, der in Japan die höchste Altersfreigabe erhielt. Nicht ohne Grund prangert auf der Webseite zum Spiel bereits eine detaillierte Inhaltswarnung – das Spiel wird wohl nichts für schwache Nerven.

Weitere Meldungen zu Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren