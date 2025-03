Cronos The New Dawn: Präsentation inklusive Termin angekündigt – Das wird gezeigt

Cronos The New Dawn:

In einem offiziellen Tweet kündigte Bloober Team an, dass wir uns in Kürze auf Neuigkeiten und frische Eindrücke zu "Cronos: The New Dawn" freuen dürfen. Doch auf was darf sich die wartende Community einstellen?

Wenige Tage nach dem Release des „Silent Hill 2“-Remakes für den PC und die PS5 kündigten die Entwickler von Bloober Team mit „Cronos: The New Dawn“ im letzten Herbst ihr neuestes Projekt an.

Der Titel erscheint für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S und soll mit seinen dualen Zeitlinien für spielerisch frischen Wind sorgen. Die Spieler stehen in „Cronos: The New Dawn“ vor der Aufgabe, Schlüsselpersonen aus der Vergangenheit zu retten und so die Zukunft zu beeinflussen.

Wie Bloober Team über den hauseigenen X-Kanal ankündigte, dürfen sich die Spieler in dieser Woche auf neue Eindrücke zu „Cronos: The New Dawn“ freuen. So gehört das kommende Bloober-Projekt zu den Titeln, die uns im Rahmen der Future Games Show präsentiert werden.

Was gibt es zu sehen?

Zunächst nutzen die Entwickler den Frühlings-Showcase der Future Games Show, um neue Eindrücke zu „Cronos: The New Dawn“ zu veröffentlichen. Darunter auch Gameplay. Weiter geht es im ergänzenden Future Games Show-Livestream, an dem Bloober Team ebenfalls teilnimmt.

In einem exklusiven Interview wird das Team nicht nur über die Arbeiten an seinem neuen Projekt sprechen. Des Weiteren versprechen die Entwickler, ausgewählte Fragen der Community aufzugreifen und zu beantworten.

Abschließend stellt Bloober Team den Spielern eine kleine Überraschung in Aussicht. Konkreter wurde das Studio in diesem Zusammenhang leider nicht.

Da der Frühlings-Showcase und der ergänzende Stream der Future Games Show am Donnerstag, den 20. März 2025 stattfinden, müssen wir uns jedoch nicht mehr allzu lange gedulden.

Entwickler versprechen innovative Horror-Ansätze

Vor wenigen Wochen sprach Game Director und Producer Jacek Zięba über die spielerische Ausrichtung von „Cronos: The New Dawn“. Auch wenn das Konzept der dualen Zeitlinien schnell an „The Medium“ aus dem Jahr 2021 erinnert, soll das kommende Projekt des polnischen Studios spielerisch neue Wege gehen und für eine „einzigartige Wendung“ im Horror-Genre sorgen.

„Cronos ist als Spiel geerdeter und näher an Survival-Horror-Spielen wie Silent Hill oder Resident Evil. Mit Cronos wollen wir uns nicht wiederholen. Nach The Medium wollen wir etwas schaffen, das mehr auf das Gameplay ausgerichtet ist“, so Zięba.

„Deshalb haben wir uns dem Survival-Horror mit einer eigenen, einzigartigen Wendung verschrieben. Aber das behalte ich vorerst für mich.“

„Cronos: The New Dawn“ soll im Laufe des Jahres 2025 erscheinen.

