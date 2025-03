Dark Outlaw Games: PlayStation gründet neues First-Party-Studio mit Call-of-Duty-Veteran als Leiter

PlayStation hat ein neues First-Party-Studio: Dark Outlaw Games. Nachdem erste Berichte zum neuen Entwicklerstudio in Los Angeles bereits Anfang des Jahres aufgetaucht waren, steht jetzt auch der Name fest. Die Leitung übernimmt der „Call of Duty“-Veteran Jason Blundell.

Bereits Anfang Januar tauchten erste Stellenausschreibungen auf, die andeuteten, dass Sony Interactive Entertainment offenbar ein neues AAA-Studio in Los Angeles gegründet hat. Im Laufe der Zeit tauchten immer mehr Hinweise zum First-Party-Studio auf, das inzwischen als offenes Geheimnis galt.

Doch nun herrscht Klarheit: Die PlayStation Studios haben Zuwachs bekommen und der Name der Spieleschmiede lautet Dark Outlaw Games. Das hat der Leiter und Game Director Jason Blundell jetzt in einem Interview mit dem amerikanischen Videospieljournalisten Jeff Gerstmann bekannt gegeben.

Dark Outlaw Games ergänzt die PlayStation Studios

Dass Blundell die Leitung des neuen PlayStation Studios übernehmen wird, deuteten bereits aufgetauchte Berichte an. Die offizielle Bestätigung lieferte der Branchenveteran höchstpersönlich im Podcast von Gerstmann: „Ich hatte die großartige Gelegenheit, innerhalb der PlayStation Studios ein neues Studio für Sony zu gründen. Das Studio heißt Dark Outlaw.“

Zum Projekt des Studios wollte Blundell aber noch keine Details verraten: „Dark Outlaw Games hat eine Weile im Verborgenen gearbeitet, und wenn wir etwas zu erzählen haben, treten wir ans Licht. Aber für mich dreht sich die Geschichte um das Spiel, nicht um das Studio. Deshalb machen wir auch keine große Ankündigung oder posaunen es lautstark heraus. Wir wollen erst etwas vorweisen können.“

Aktuell sei man damit beschäftigt, „Leute einzustellen“ und „die Ideen zum Laufen bringen“. Blundell blickt jedoch voller Freude auf die bevorstehenden Aufgaben: „Es ist unglaublich aufregend, und ich liebe es, dass ich an diesem Punkt meiner Karriere immer noch solche Möglichkeiten bekomme. Und es ist immer dieser Wunsch, noch eine zusätzliche Scheibe an die Wand zu hängen, wenn man so will, und zu fragen: Können wir dem Publikum etwas bieten, das sie begeistert, und neue IPs oder [etwas] Aufregendes oder Gefährliches schaffen? Das treibt mich jeden Morgen aus dem Bett.“

Studioleiter arbeitete jahrelang an der Call-of-Duty-Reihe

Jason Blundell begann seine Karriere als Entwickler bei Activision und schloss sich dann Treyarch an, um an „Call of Duty 3“ zu arbeiten. Im späteren Verlauf seiner Karriere fungierte er unter anderem als Produzent für „Call of Duty: Black Ops“ und kümmerte sich um die Kampagne von „Call of Duty: Black Ops 2“. Außerdem ist Blundell vor allem für seine Arbeiten am Zombie-Modus von „Black Ops 3“ und „Black Ops 4“ bekannt, für die er die Storyline erschuf.

2020 verließ Blundell Treyarch und gründete ein Jahr später das neue Studio Deviation Games. Das Debütprojekt, eine Original-IP, sollte ursprünglich exklusiv für die PlayStation-Plattformen erscheinen, doch 2024 mussten die Entwickler das Studio trotz ihres Vertrags mit Sony und einer vollständigen Finanzierung wieder schließen.

Jetzt arbeitet Blundell erneut für Sony. Jüngste Stellenausschreibungen von Dark Outlaw Games lassen vermuten, dass man womöglich an einer neuen AAA-IP mit einem Fokus auf Koop-Multiplayer arbeiten könnte. Zudem gab es Hinweise, dass die Unreal Engine 5 als grafisches Grundgerüst genutzt wird. Obendrein deutete die Beschreibung eines Jobangebots darauf hin, dass man womöglich ein Live-Service-Konzept verfolgen könnte.

