Death Stranding 2: Collector’s Edition vorbestellen – Brief von Kojima & exklusive Inhalte

Auch beim im Juni 2025 erscheinenden "Death Stranding 2: On the Beach" kommen Sammler auf ihre Kosten und dürfen sich auf eine Collector's Edition mit exklusiven Inhalten freuen. Wir verraten euch, wo ihr die Collector's Edition ab sofort vorbestellen könnt.

In der letzten Woche spendierten Sony und die Entwickler von Kojima Productions „Death Stranding 2: On the Beach“ einen Releasetermin und bestätigten einen PS5-Release im Juni.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins stellten die Verantwortlichen eine üppig ausgestattete Collector’s Edition vor. Die Sammlerausgabe schlägt mit dem stattlichen Preis von 249,99 Euro zu Buche und umfasst diverse exklusive Inhalte. Darunter einen Brief der japanischen Designer-Legende Hideo Kojima oder eine 15-Zoll-Statue des Magellan-Menschen.

Sammler, die sich die exklusive Collector’s Edition zu „Death Stranding 2: On the Beach“ sichern möchten, haben ab sofort die Möglichkeit, ihr Exemplar bei PS Direct vorzubestellen.

Diese Inhalte bietet die Collector’s Edition

Zu den Highlights der 249,99 Euro teuren Collector’s Edition gehören neben der 15 Zoll großen Statue des Magellan-Menschen eine optisch ansprechende Sammlerbox, mehrere Kunstkarten mit unterschiedlichen Motiven und ein 48-stündiger Vorabzugriff auf das Spiel.

Ebenfalls enthalten sind digitale Extras wie ein Kampf- oder ein Boot-Skelett. Welche Inhalte sonst noch geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Digitaler Download des vollständigen Spiels

48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel

Sammlerbox

15-Zoll-Statue des Magellan-Menschen

3″ Dollman-Figur

Kunstkarten

Brief von Hideo Kojima

Gegenstände im Spiel Maschinengewehr (MP-Kugeln) LV1 – frühzeitige Freischaltung Kampfskelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Boost-Skelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Bokka-Skelett: Gold (LV1, LV2, LV3) Quokka Aufnäher Chirales Katzenpflaster Warum ich? Aufnäher



Hinzukommen die folgenden Extras, die unabhängig von der vorbestellten Version auf Vorbesteller warten.

Quokka-Hologramm

Kampfskelett: Silber (LV1, LV2, LV3)

Boost-Skelett: Silber (LV1, LV2, LV3)

Bokka-Skelett: Silber (LV1, LV2, LV3)

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint am 26. Juni 2025 für die PS5. Wer sich zum Kauf der Collector’s Edition oder der 89,99 Euro teuren digitalen Deluxe-Edition entscheidet, darf zwei Tage früher und somit am 24. Juni 2025 loslegen.

Die Spieler schlüpfen ein weiteres Mal in die Rolle des Protagonisten Sam Portert Brigdes, der mit seinen Gefährten loszieht, um die Menschheit vor ihrem Aussterben zu bewahren. „Begleite sie auf ihrer Reise durch eine Welt, die von übernatürlichen Feinden, Hindernissen und einer quälenden Frage heimgesucht wird: Hätten wir Kontakt aufnehmen sollen?“, führen die Entwickler zur Handlung aus.

Mit dem Nachfolger zu „Death Stranding“ aus dem Jahr 2019 verspricht das Team nicht weniger als einen Titel, mit dem Hideo Kojima „die Welt der Spiele für immer verändert“.

