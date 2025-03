Deutscher Computerspielpreis 2025: Die Nominierten stehen fest – Alle Spiele und Entwickler im Überblick

Während die internationalen Game Awards 2024 bereits im vergangenen Dezember verliehen wurden, steigt die Spannung auf den Deutschen Computerspielpreis 2025. So werden die besten deutschen Videospiele des vergangenen Jahres am 14. Mai 2025 in Berlin geehrt. Jetzt wurden die finalen Nominierungen bekannt gegeben und somit steht fest, welche Spiele dieses Mal eine Chance auf eine Auszeichung haben.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Veranstaltung auch Preisgelder in einer Gesamthöhe von 800.000 Euro ausgeschüttet, die sich über die verschiedenen Kategorien verteilen und eine bedeutende finanzielle Unterstützung für die deutsche Games-Branche darstellt. Zudem ist hervorzuheben, dass in den Kategorien „Nachwuchspreis: Bester Prototyp“ nicht nur die Sieger, sondern auch die Nominierten mit Preisgeldern bedacht werden.

Welcher Titel wird zum besten deutschen Spiel gekürt?

In der Königskategorie „Bestes Deutsches Spiel“, in der der Sieger mit 100.000 Euro prämiert wird und die beiden weiteren Nominierten jeweils 30.000 Euro erhalten, stehen dieses Jahr „Enshrouded“ von Keen Games, „Lonely Mountains: Snow Riders“ von Megagon Industries sowie „Thronefall“ von Grizzly Games zur Wahl.

Aber auch internationale Spiele sind auf dem Deutschen Computerspielpreis 2025 vertreten und für die undotierte Kategorie „Bestes internationales Spiel“ wurden die Blockbuster „Astro Bot“, „Indiana Jones und der große Kreis“ und „Split Fiction“ nominiert.

Alle Nominierten des Deutschen Computerspielpreis 2025 in der Übersicht:

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 30.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

• Enshrouded (Keen Games)

• Lonely Mountains: Snow Riders (Megagon Industries)

• Thronefall (Grizzly Games)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

• In Season (Strawfools)

• Mindbug Online (Kissaki Studio)

• PRIM (Common Colors / Application Systems Heidelberg)

Nachwuchspreis: Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

• Footgun: Underground (Turtle Knight Games / CobraTekku Games)

• Nordhold (Stunforge / Stunforge & HypeTrain Digital)

• Mindlock – The Apartment (Roof Cut Media / United Soft Media)

Nachwuchspreis: Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten)

• Blob the Klex (Melena Dressel, Alejandro Rebolledo, Laura Octavianus / Hochschule Darmstadt)

• Echoes of Mora (Meike Strippel, Namin Hansen, Daria Pankau, Anita-Emmely Franz, Alina Alonzova / HTW Berlin)

• Map Map – A Game About Maps (Pipapo Games / HAW Hamburg)

• Exhibit A (Olivia Falke, Gabrielle Sibucao, Flynn Schrammek, Vivian Kraffert, Martina Miskic, Leonhard Thiel, Fabiola Wörter, Arezou Rezaei / Mediadesign Hochschule München)

• STUNTBOOST (Julian Höltge, Tobias Kozel / Hochschule Kempten)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

• Closer the Distance (Osmotic Studios / Skybound Games)

• Deine Stimme (Sebastian Grünwald und Reality Twist / Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit)

• Enshrouded (Keen Games)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

• Duck Detective: The Secret Salami (Happy Broccoli Games)

• Enshrouded (Keen Games)

• ODDADA (Sven Ahlgrimm, Mathilde Hoffmann, Bastian Clausdorff / Sven Ahlgrimm)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

• Between Horizons (DigiTales Interactive / Assemble Entertainment)

• Nordhold (Stunforge / Stunforge & HypeTrain Digital)

• Thronefall (Grizzly Games)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

• Harold Halibut (Slow Bros.)

• PBJ – Das Musical (kamibox)

• Songs of Silence (Chimera Entertainment)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

• Bauhaus Bonk (Spoonful Games)

• Duck Detective: The Secret Salami (Happy Broccoli Games)

• Dungeons of Dreadrock 2 – The Dead King’s Secret (Christoph Minnameier)

Beste Story (dotiert mit 40.000 Euro)

• Mini Mini Golf Golf (Three More Years)

• Tavern Talk (Gentle Troll Entertainment)

• Vampire Therapist (Little Bat Games)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

• Deine Stimme (Sebastian Grünwald & Reality Twist / Landeszentrale für politische Bildungsarbeit)

• Erinnern. Die Kinder vom Bullenhuser Damm (Paintbucket Games / Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen)

• UNHOME – Apart from Society. A virtual reality experience about homelessness. (Curious Company)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

• Aesir Interactive (München)

• Gentle Troll Entertainment (Würzburg)

• Megagon Industries (Berlin)

Spieler*in des Jahres (undotiert)

• Dom Schott

• JustNoahDE

• Lunarie_TTV

• STAIY

• Steinwallen

Bestes internationales Spiel (undotiert)

• Astro Bot (Team Asobi / Sony Interactive Entertainment)

• Indiana Jones und der große Kreis (MachineGames / ZeniMax Media)

• Split Fiction (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Wer am Ende einen Preis und das dazugehörige Preisgeld entgegennehmen darf, entscheidet eine Jury bestehend aus Vertretern der Games-Branche, Wissenschaft, Kultur, Medien und Politik, angeführt von Dr. Sabiha Ghellal, Professorin für Experience und Game Design an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart.

Das Publikum kann zudem in der Kategorie „Spieler*in des Jahres (undotiert)“ über den Gewinner entscheiden. Die Abstimmung ist noch bis zu 27. April 2025 auf der offiziellen Webseite möglich.

Die Preisverleihung findet schließlich am 14. Mai 2025 im historischen Palais am Funkturm in Berlin statt. Durch die Veranstaltung werden die Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin Katrin Bauerfeind und Entertainer Uke Bosse führen. Interessierte Zuschauer können das Event live via Twitch, YouTube oder auf der offiziellen Webseite des DCP verfolgen. Weitere Informationen sollen in den nächsten Wochen folgen.

