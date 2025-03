God of War: Plüsch-Jörmungandr zum 20-jährigen Jubiläum samt Leviathan-Axt angekündigt

Zum 20. Jubiläum von „God of War" veröffentlicht Sony nicht nur ein Update für „God of War Ragnarök", sondern setzt auch auf Merch-Artikel. Besonders im Fokus steht ein 1,70 Meter lange Schlange als Plüschversion.

Vor zwei Jahrzehnten erschien mit „God of War“ der erste Titel der erfolgreichen Action-Adventure-Reihe von Santa Monica Studio. Seitdem hat sich die Serie als fester Bestandteil der PlayStation-Marke etabliert.

Grund genug, um den 20. Jahrestag ordentlich zu zelebrieren. Neben einem kostenlosen Update mit kosmetischen Inhalten für „God of War Ragnarök“ erscheinen neue Merchandise-Produkte.

Plüsch-Jörmungandr und weitere Jubiläumsartikel

Zu den Jubiläums-Merchandise-Produkten rund um „God of War“ gehört eine 1,70 Meter (67 Zoll) lange Plüschversion von Jörmungandr – auch Midgardschlange genannt.

Das Fangamer-Produkt bietet interaktive Elemente: Darunter befindet sich eine magnetisierte Zunge mit einer kleinen Leviathan-Axt, die aus dem Maul entfernt werden kann. Damit lässt sich etwa das schicksalhafte Treffen von Kratos und Atreus nachspielen.

Jörmungandr sieht in Plüsch weniger gefährlich aus.

Vorbestellungen für das Plüschtier beginnen am 19. März 2025. Die weltweite Verfügbarkeit ist nicht garantiert, da das Merchandise zum Beispiel nicht auf dem deutschen PlayStation-Blog vorgestellt wurde. Allerdings ist Fangamer auch in Europa aktiv. Im EU-Shop findet sich etwa eine Plüschversion von Kratos im Look von „Astro Bot“.

Neben der Plüschversion von Jörmungandr erscheinen weitere Jubiläumsartikel, wobei auch hier zu beachten ist, dass die Vorstellung auf dem US-PlayStation-Blog erfolgte:

Vinyl-Kollektion von Laced Records : Ein 13-Disc-Set mit Musik aus den „God of War“-Titeln von 2005 bis 2023

: Ein 13-Disc-Set mit Musik aus den „God of War“-Titeln von 2005 bis 2023 T-Shirt-Kollektion von Insert Coin : Shirts mit den Logos der Hauptspiele in metallisch-goldenem Design

: Shirts mit den Logos der Hauptspiele in metallisch-goldenem Design Retrospektivbuch „God of War: 20th Anniversary“ : Zweibändiges Werk mit Entwickler-Interviews und Konzeptzeichnungen

: Zweibändiges Werk mit Entwickler-Interviews und Konzeptzeichnungen Kunstdruck-Sammlung von Cook & Becker: Limitierte Artworks von Künstlern wie Ollie Hoff

Weitere Details dazu finden Interessierte auf dem US-PlayStation-Blog.

Jubiläumsausstellung in Los Angeles

Ein weiteres Highlight der Feierlichkeiten zu „God of War“ ist eine Kunstausstellung, die noch bis zum 23. März 2025 in der Gallery Nucleus in Los Angeles stattfindet.

Die Ausstellung zeigt neue und alte Werke von Künstlern, die an der „God of War“-Reihe beteiligt waren. Unter den präsentierten Exponaten befinden sich Konzeptzeichnungen, Erinnerungsstücke und eigens für das Jubiläum geschaffene Kunstwerke.

Die Ausstellung dient laut Sony als visuelle Retrospektive auf zwei Jahrzehnte „God of War“ und soll Fans sowie Entwicklern die Möglichkeit bieten, die künstlerische Entwicklung der Reihe zu würdigen.

Am 20. März 2025 erscheint für „God of War Ragnarök“ die „Dark-Odyssey“-Kollektion, die allen Besitzern des Titels auf PS5, PS4 und PC kostenfrei (und weltweit) zur Verfügung stehen wird. Die Kollektion basiert auf dem ursprünglichen Arbeitstitel von „God of War“ (2005) und dem gleichnamigen Skin aus „God of War 2“, der damals als Belohnung für den höchsten Schwierigkeitsgrad verfügbar war.

Spieler können die neuen kosmetischen Inhalte in Truhen für verlorene Gegenstände finden oder automatisch in Walhall erhalten.

Weitere Details zum Update hält der folgende Artikel bereit:

Offen ist die Frage, wann Sony Interactive Entertainment das nächste „God of War“ auf den Markt bringen wird. Abgeschlossen ist die Reihe aber längst nicht. Zuletzt machten gar Berichte über einen noch jungen Kratos die Runde.

