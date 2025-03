God of War TV-Serie: Showrunner verrät Staffelanzahl und gesteht Gaming-Defizit

Ende 2022 kündigten Amazon und PlayStation Productions eine Serien-Adaption von „God of War“ an. Und offenbar haben die Verantwortlichen Vertrauen in das Projekt: Wie Showrunner Ronald D. Moore verraten hat, sind bereits mehrere Staffeln in Planung. Währenddessen gestand er, dass er mit dem Videospiel überhaupt nicht zurechtkommt.

Serien-Adaptionen von Videospielen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und vor allem Sony hat mit seinen PlayStation-Hits genügend Vorlagen für etwaige Umsetzungen in petto. Nachdem „The Last of Us“ bereits erfolgreich von HBO aufgegriffen wurde, kündigte man Ende 2022 eine TV-Serie zu „God of War“ an, die in Zusammenarbeit mit Amazon entstehen wird.

Nachdem im letzten Jahr Berichte über einen kreativen Neustart die Runde machten und mit Roger D. Moore ein neuer Showrunner, Autor und ausführender Produzent engagiert wurde, scheinen die Verantwortlichen nach wie vor großes Vertrauen in das Projekt zu haben. Wie Moore jetzt verraten hat, wurden von Amazon bereits mehrere Staffeln bestellt. Allerdings gestand er auch, dass er mit den Videospielen nicht viel anfangen kann.

Amazon hat bereits zwei Staffeln von God of War bestellt

Zur Sprache kam die „God of War“-Serie jetzt in der neuesten Folge der „Sackhoff Show“ mit Schauspielerin Katee Sackhoff („Battlestar Galactica“, „The Mandalorian“), in der Moore zu Gast war. Dort enthüllte er, dass bereits zwei Staffeln in Planung sind: „Momentan arbeite ich an der Adaption dieses Videospiels namens God of War, von dem Amazon direkt zwei Staffeln bestellt hat. Sie haben mich ins Team geholt, ich bin jetzt im Autorenraum, das ist mein neues Projekt.“

Allerdings legte der Autor auch eine Gaming-Beichte ab und gestand, seit den 80er Jahren keine Videospiele mehr gespielt zu haben – dementsprechend habe er mit „God of War“ auch so seine Probleme gehabt. Er scherzte: „Die Controller heutzutage … Drück R1, welches ist R1, oh, ich bin tot! Ich komme damit einfach nicht klar.“

Doch die Abenteuer von Kratos im Serienformat auf die Bildschirme zu bringen, sollte Moore besser gelingen. Auch wenn der Ausflug ins Fantasy-Setting für den erfahrenen Showrunner eine neue Erfahrung ist. In der Vergangenheit widmete sich Moore vor allem der Science-Fiction und lieferte erfolgreiche Formate wie „Battlestar Galactica“ oder „For All Mankind“ sowie zahlreiche „Star Trek“-Episoden ab.

TV-Serie soll der Vorlage treu bleiben

Handfeste Details sind zur Serien-Adaption von „God of War“ bislang noch nicht bekannt. Allerdings wird Cory Barlog, der Creative Director der letzten beiden Spiele, weiterhin als auszuführender Produzent agieren. Zudem bestätigte auch Amazon, dass man der Videospielvorlage treu bleiben wird und sich die Fans über eine „Geschichte von Vätern, Söhnen und Familien vor einer gigantischen epischen Landschaft“ freuen können.

Neben „God of War“ hat PlayStation Productions, abgesehen von „The Last of Us“, dessen zweite Staffel im nächsten Monat starten wird, noch weitere Projekte in der Pipeline. So wird im April auch die Verfilmung von „Until Dawn“ in die Kinos kommen, während im vergangenen Januar Leinwand-Adaptionen von „Horizon Zero Dawn“ und „Helldivers 2“ angekündigt wurden. Außerdem wurde mit „Ghost of Tsushima Legends“ ein Anime bestätigt.

