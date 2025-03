Kingdom Come Deliverance: Wie stehen die Chancen auf ein Remaster? Warhorse klärt auf

Kingdom Come Deliverance:

Mit dem Erfolg von "Kingdom Come Deliverance 2" kam erneut der Wunsch der Fans nach einem Remaster oder einer Current-Gen-Portierung des ersten Teils auf. Doch wie stehen die Chancen, dass das 2018 veröffentlichte Rollenspiel in einer technisch überarbeiteten Fassung zurückkehrt?

Innerhalb von knapp zwei Wochen verkaufte sich das von den Warhorse Studios entwickelte Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance 2“ mehr als zwei Millionen Mal.

Doch nicht nur kommerziell überzeugte der Nachfolger. Auch die Kritiker und Spieler äußerten sich sehr wohlwollend zum neuen Projekt des tschechischen Studios. In der Vergangenheit kam auf Plattformen wie X oder Reddit immer wieder der Wunsch nach einem Remaster beziehungsweise einem Current-Gen-Upgrade zum 2018 veröffentlichten ersten Teil auf.

Aber wie stehen die Chancen, dass „Kingdom Come Deliverance“ in der Tat in einer überarbeiteten Form zurückkehrt? Diese Frage beantwortete Tobias Stolz-Zwilling, bei den Warhorse Studios für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Entwickler sind sich der Wünsche der Spieler bewusst, aber…

Wie Stolz-Zwilling im Interview mit SxyBiscuit bestätigte, sind sich die Verantwortlichen der Warhorse Studios der Wünsche der Community bewusst. Allerdings plant das Studio nicht, noch einmal zu „Kingdom Come Deliverance“ zurückzukehren. Weder für ein mögliches Remaster noch für eine Portierung auf die aktuellen Konsolen.

Allerdings hielt sich Stolz-Zwilling eine Hintertür offen und ergänzte, dass ein externes Studio diese Arbeiten übernehmen könnte. Ähnlich lief es bereits bei der Switch-Portierung von „Kingdom Come Deliverance“, die 2024 erschien und bei Saber Interactive entstand.

„Wir planen nicht, in irgendeiner Form zu Kingdom Come Deliverance zurückzukehren“, betonte Stolz-Zwilling. „Die Hardcore-Fans würden es natürlich lieben. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Aber ehrlich gesagt sehe ich nicht, dass es passiert. Es sei denn, jemand wie Saber Interactive kommt wie damals und sagt: Hey, lasst uns eine Switch-Portierung entwickeln.“

„Sofern sich niemand aktiv an uns wendet, kann ich mir nicht vorstellen, dass Warhorse das macht“, so der PR-Manager abschließend.

Warhorse arbeitet an neuen Inhalten zu Teil 2

Derzeit liegt der Fokus der Warhorse Studios auf Updates und neuen Inhalten zu „Kingdom Come Deliverance 2“. Vor wenigen Tagen stellten die Entwickler beispielsweise ein umfangreiches Update bereit, das neben mehr als 1.000 Verbesserungen und Bugfixes Features wie den Barbier mit sich brachte.

Alle weiteren Details zu dem frisch veröffentlichten Update findet ihr hier.

Aus der im Januar veröffentlichten Roadmap ging hervor, dass die Spieler von „Kingdom Come Deliverance 2“ mit drei Story-Erweiterungen bedacht werden. Diese tragen die Namen „Begegnungen mit dem Tod“, „Das Erbe der Schmiede“ und „Mysteria Ecclesia“. Die Add-ons erscheinen im Laufe des Jahres und bereichern die Welt des Rollenspiels durch neue Charaktere und Geschichten.

„Kingdom Come Deliverance 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

