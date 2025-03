Metro: Nächstes Spiel noch düsterer? Wie der Ukraine-Konflikt Entwickler 4A Games beeinflusst

Das „Metro“-Franchise feiert in diesem Jahr das 15-jährige Jubiläum. Das hat Entwickler 4A Games zum Anlass genommen, ein Status-Update zum nächsten Spiel der Reihe zu liefern. Demnach wird die Entwicklung vor allem vom anhaltenden Konflikt in der Ukraine beeinflusst.

Am 16. März 2010 wurde mit „Metro 2033“ das erste Spiel der Shooter-Reihe, die auf den Romanen des russischen Schriftstellers Dmitri Glukhovsky basiert, von Entwickler 4A Games in Nordamerika veröffentlicht. Nach „Metro: Last Light“ und „Metro: Exodus“ arbeitet das in der Ukraine ansässige Studio mittlerweile am viertel Hauptteil der Reihe.

Anlässlich des 15. Jubiläums der Reihe meldeten sich die Entwickler jetzt in einem Statement auf ihrer Webseite zu Wort und lieferten ein Status-Update zu den Arbeiten am nächsten „Metro“-Spiel. Demnach wird die Geschichte im kommenden Teil aufgrund des Ukraine-Konflikts noch düsterer ausfallen.

Gelebte Erfahrungen sorgen für düstere Story

4A Games ist den Umständen in der Ukraine seit Anbeginn ausgesetzt und wie die Entwickler in ihrem Statement erklärten, wird man die gesammelte Erfahrung in die Entwicklung des nächsten „Metro“-Spiels einfließen lassen, was sich vor allem auf die Geschichte auswirken wird. „Da die Kunst für viele unserer Entwickler in der Ukraine zum Leben wurde, haben wir diese gelebte Erfahrung genutzt, um eine noch düsterere Geschichte zu erschaffen. Die Themen, die bereits in Metro präsent sind, werden immer deutlicher und wichtiger.“

Zudem arbeitet man auch für das nächste „Metro“ wieder mit Glukhovsky zusammen und die „harten, politischen Antikriegsthemen“ werden fortgesetzt: „Dmitry hat sich von Anfang an gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen – eine mutige Entscheidung für jeden Russen, die dazu geführt hat, dass er (in Abwesenheit) zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Wir sind stolz, ihn als Freund und Mitgestalter zu haben, während wir dieses nächste und nie relevantere Kapitel von Metro gemeinsam erzählen.“

Nächstes Metro „wird fertig sein, wenn es fertig ist“

Wann das neue „Metro“ enthüllt wird, können die Entwickler aber noch nicht sagen, doch ein Erscheinen des Spiels sei trotz der Umstände in der Ukraine „so sicher wie möglich“. Dennoch müssen sich die Fans wohl noch etwas in Geduld üben: „Es wird fertig sein, wenn es fertig ist, und wir können es kaum erwarten, dass ihr es seht.“

Neben dem nächsten „Metro“ arbeitet 4A Games parallel auch an einer neuen IP, die bislang aber noch nicht angekündigt wurde. Im Laufe dieses Jahres können sich die Spieler zudem auf „Events, Angebote und Jubiläumsinhalte“, die über die Social-Media-Kanäle bekannt gegeben werden.

Zuletzt wurde mit „Metro Awakening“ ein VR-Ableger veröffentlicht:

Darüber hinaus wurde erst letzten Monat bekannt gegebene, dass sich ein Teil von 4A Games abgespaltet und unter dem Namen Reburn ein neues Studio gegründet hat. Mit „La Quimera“ kündigte man einen neuen storybasierten Sci-Fi-Shooter an, der Spieler im Jahr 2064 nach Lateinamerika schicken wird. Dabei erweckte der erste Trailer zum Spiel unter anderem Erinnerungen an das bekannte PlayStation-Franchise „Killzone“.

