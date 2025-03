Monster Hunter Wilds: Entwickler versprechen Inhalte jenseits der Roadmap – Pläne gehen über Wilds hinaus

Anlässlich des 21-jährigen Jubiläums der „Monster Hunter“-Reihe haben sich die Entwickler in einer Video-Nachricht an die Fans gewandt und neben den beiden bereits angekündigten Titel-Updates noch weitere Inhalte für für „Monster Hunter Wilds“ in Aussicht gestellt. Darüber hinaus wurden Pläne angedeutet, die weit über den aktuellen Teil hinausgehen.

Am 11. März 2004 wurde das erste „Monster Hunter“ in Japan für die PS2 veröffentlicht. Dementsprechend feiert die erfolgreiche Reihe in diesem Jahr ihr 21-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund haben sich die Entwickler jetzt mit einer Video-Botschaft an die Fans gerichtet.

Darin meldet sich Serienproduzent Ryozo Tsujimoto zu Wort und bedankt sich zunächst bei den zahlreichen Spielern, die dafür gesorgt haben, dass „Monster Hunter Wilds“ einen so großartigen Start hinlegen konnte. Mit 8 Millionen verkauften Exemplaren nach nur drei Tagen stellte das Action-Rollenspiel einen neuen Rekord für Capcom auf. Im Anschluss stellten die Entwickler in Aussicht, was die Fans in Zukunft erwarten können.

„Wir haben eine Menge auf Lager“

Wie Capcom bereits angekündigt hatte, sind für „Monster Hunter Wilds“ bereits zwei große Titel-Updates geplant. Während as erste Update Anfang April erscheinen soll, wird Nummer Zwei im Sommer erscheinen. Doch die Pläne gehen über die bereits bekannte Roadmap hinaus und so arbeitet Capcom hinter verschlossenen Türen bereits an weiteren Aktualisierungen.

Art Director Kaname Fujioka versprach: „Wir haben eine Menge auf Lager, sowohl bereits angekündigte Updates als auch einige, an denen wir noch arbeiten, und wir tun unser Bestes, um das Spiel für alle so unterhaltsam wie möglich zu machen.“ Demnach sollten die Spieler in Zukunft nach weiteren „Ankündigungen“ Ausschau halten.

Darüber hinaus sagte Game Director Yuya Tokuda, dass man an „Monster Hunter Wilds“ auf Grundlage des Fan-Feedbacks „fortlaufend Anpassungen vornehmen wird, nicht nur in den geplanten Titel-Updates, sondern auch in zusätzlichen Updates, die zu anderen Zeitpunkten erscheinen.“

Capcom hat Pläne für die gesamte Serie

Zum Ende der Video-Botschaft richtete sich Tsujimoto mit einem besonders interessanten Satz an die Spieler: „Es ist noch so viel mehr geplant, nicht nur für Wilds, sondern für die gesamte Serie.“ Demnach können sich „Monster Hunter“-Fans womöglich auf weitere Spiele im bekannten Universum freuen. Denkbar wäre unter anderem ein neuer Teil der „Monster Hunter Stories“-Reihe.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Das erste Inhalts-Update im April wird unter anderem Mizutsune und ein besonders starkes Monster mit sich bringen. Außerdem wird es einen neuen Treffpunkt für die Jäger geben. Zu den Inhalten des Sommer-Updates liegen bislang noch keine genauen Informationen vor, doch auch hier können die Spieler höchstwahrscheinlich mit neuen Monstern und Inhalten rechnen.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter, Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren