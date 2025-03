PS5 & PS4: Vorbesteller-Charts – Assassin’s Creed Shadows und Forza Horizon 5 kämpfen um Spitze

In den kommenden Wochen erscheinen zahlreiche neue Spiele für PS5 und PS4. Viele davon befinden sich bereits mit hoher Nachfrage im Vorverkauf. Einige der Titel sind besonders begehrt, was sich in den Vorbesteller-Charts des PSN niederschlägt.

Die aktuellen Statistiken von Sony Interactive Entertainment zeigen, dass vor allem „Assassin’s Creed Shadows“ und „Forza Horizon 5“ in verschiedenen Editionen stark nachgefragt werden. Auch „The First Berserker: Khazan“ und „Bleach Rebirth of Souls“ finden sich in den oberen Rängen der Rangliste.

Assassin’s Creed Shadows dominiert die Charts

Den Spitzenplatz der Vorbestellungen im PlayStation-Store belegt die Standardversion von „Assassin’s Creed Shadows„, direkt gefolgt von der Digital-Deluxe-Edition. Es ist der letzte Auftritt des Ubisoft-Adventures, denn der Launch erfolgt in dieser Woche am 20. März 2025.

Auch „Forza Horizon 5“ bleibt weiterhin eines der gefragtesten Rennspiele. Mit drei Editionen in der Liste – der Standard-Edition, der Deluxe-Edition und der Premium-Edition – zeigt sich, dass das neuste Werk von Playground Games auch lange nach dem ursprünglichen Release auf der Xbox noch stark nachgefragt wird. „Forza Horizon 5“ gehört zu Microsofts Offensive, ehemals exklusive Xbox-Spiele auf einst konkurrierende Plattformen zu bringen.

Neben diesen bekannten Namen haben es auch neue Titel wie „The First Berserker: Khazan“ und „Bleach Rebirth of Souls“ in die Charts geschafft. Besonders die Ultimate-Edition von „Bleach Rebirth of Souls“ ist mit ihrem hohen Preis von rund 110 Euro eine der hochpreisigen, aber dennoch erfolgreichen Vorbestellungen. Enthalten sind unter anderem vier DLC-Charaktere, sieben Tage Early-Access für DLC-Charaktere und drei Sets Seelenkristalle

Weitere Highlights in den Vorbesteller-Charts

Neben den bereits genannten Titeln haben sich einige weitere Spiele in die Liste der meistverkauften Vorbestellungen gekämpft. „Days Gone Remastered“ und „Atomfall“ sind unter den Top-Platzierungen vertreten. Auch „Elden Ring Nightreign“ hat mit der Deluxe-Edition einen Platz in den Charts gefunden. Die Standardversion fiel mit Platz 21 knapp aus der Top 20.

Hier die vollständige Übersicht der aktuellen Vorbesteller-Charts:

Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) The First Berserker: Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Ultimate Edition (109,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Atomfall Deluxe Edition (79,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land Ultimative Edition (119,99 Euro) The First Berserker: Khazan Standard Edition (59,99 Euro) MLB The Show 25 (69,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls (69,99 Euro) Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition (59,99 Euro) Bleach Rebirth of Souls Deluxe Edition (94,99 Euro) Atomfall (59,99 Euro) DOOM: The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 (49,99 Euro)

Weitere Meldungen auf PLAY3.DE:

Wie sich diese Vorbestellungen auf den Erfolg nach dem Launch auswirken, bleibt abzuwarten. Besonders „Assassin’s Creed Shadows“ und „Forza Horizon 5“ dürften auch in den regulären Verkaufscharts eine wichtige Rolle spielen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren