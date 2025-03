Silent Hill f: Prüfbericht offenbart verstörende Inhalte und beschreibt Gewaltszenen

Mit „Silent Hill f“ steht der nächste Hauptteil der bekannten Horrorreihe von Konami bevor. Das Spiel, das in den 1960er Jahren in einer japanischen Bergstadt angesiedelt ist, unterscheidet sich nicht nur stilistisch von den Vorgängern, sondern fällt auch durch einen hohen Gewaltgrad auf.

Ein erster Prüfbericht verdeutlicht, dass sich „Silent Hill f“ durch explizite Darstellungen von Gewalt und verstörenden Themen auszeichnet.

Spoiler-Warnung: Der nachfolgend behandelte ESRB-Bericht beschreibt Szenen, die ihr vielleicht unvorbereitet erleben möchtet.

Extremer Gewaltgrad: ESRB-Bewertung veröffentlicht

Das Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat „Silent Hill f“ mit der Altersfreigabe „Mature 17+“ eingestuft. Die Begründung liegt unter anderem in den intensiven Darstellungen von Blut und Gewalt. Spieler müssen sich mit Waffen wie Äxten, Brechstangen, Messern und Speeren gegen feindliche Kreaturen verteidigen. Dabei kommt es zu häufigen Blutspritzern und teils extremen Verstümmelungen.

Auch die Zwischensequenzen von „Silent Hill f“ enthalten drastische Szenen: Ein Charakter wird in einem Käfig lebendig verbrannt, eine Frau wiederum mit einem heißen Eisen gebrandmarkt. Zudem gibt es Darstellungen von Eingeweiden und Sehnen, die in einer Zeremonie auf Serviertellern präsentiert werden.

Ein weiteres auffälliges Detail ist die Einstufung wegen „partieller Nacktheit“, die sich auf Kreaturen mit schaufensterpuppenähnlichem Design bezieht. Diese Wesen tauchen im Spiel wiederholt auf und weisen teilweise entblößte Körperpartien auf.

Nachfolgend eine Übersicht über die Inhalte der ESRB-Prüfbeschreibung zu „Silent Hill f“:

Gewaltdarstellung:

Blutsplittereffekte beim Kampf

Große Blutflecken in der Umgebung und in der Nähe von Leichen

Feindliche Angriffe können brutale Todesanimationen auslösen (z. B. Aufspießen im Nacken, Gesichtszerschmetterung)

Zwischensequenzen mit intensiver Gewalt:

Charakter wird in einem Käfig lebendig verbrannt

Frau wird mit einem heißen Eisen gebrandmarkt

Eingeweide und Sehnen auf Serviertellern bei einer Zeremonie präsentiert

Charakter sägt sich seinen eigenen Arm ab

Charakter schneidet einem anderen während eines Rituals Teile des Gesichts ab

Sonstige Darstellungen:

Konzeptzeichnungen zeigen eine schaufensterpuppenähnliche Figur mit entblößtem Gesäß und teilweise entblößten Brüsten

Diese Figur erscheint im gesamten Spiel in einer kreaturenähnlichen Form

Gegner (Auswahl):

Humanoide Monster

Mutanten

Mystische Kreaturen

Waffen (Auswahl):

Äxte

Brechstangen

Messer

Speere

Allgemein heißt es zu „Silent Hill f“ im Prüfbericht: „Dies ist ein Survival-Horror-Actionspiel, in dem die Spieler die Rolle einer Studentin übernehmen, die in einer japanischen Bergstadt der 1960er Jahre mit übernatürlichen Wesen konfrontiert wird. Aus der Third-Person-Perspektive erkunden die Spieler die Stadt, lösen Rätsel, interagieren mit Charakteren und kämpfen gegen feindliche Kreaturen.“

Konami veröffentlicht Inhaltswarnung

In Japan wurde „Silent Hill f“ mit einer CERO:Z-Bewertung versehen, was bedeutet, dass das Spiel für Erwachsene vorgesehen ist. Dies stellt eine Premiere in der Geschichte der „Silent Hill“-Reihe dar, wie wir bereits berichteten:

Konami hat passend dazu eine offizielle Inhaltswarnung veröffentlicht, in der auf verschiedene sensible Themen hingewiesen wird.

Demnach enthält „Silent Hill f“ Darstellungen von:

Geschlechterdiskriminierung

Kindesmisshandlung

Mobbing

drogeninduzierten Halluzinationen

Folter

grafischer Gewalt

Spielern, die sich während ihrer Session unwohl fühlen, rät Konami, das Spiel abzubrechen oder mit einer Vertrauensperson zu sprechen.

„Silent Hill f“ wird für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt. Das Drehbuch stammt von Ryukishi07, der für seine Arbeit an der Visual-Novel-Reihe „When They Cry“ bekannt ist. Ein offizieller Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht bekannt gegeben.

